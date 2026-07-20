Cadena perpetua contra ‘El Mayo’ Zambada envía mensaje a narcotraficantes: embajador Ronald Johnson

Ismael "El Mayo" Zambada, en un boceto de tribunal, el 20 de julio de 2026.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la condena de cadena perpetua impuesta a Ismael “El Mayo” Zambada representa un mensaje para generadores de violencia y quienes “envenenan” a las comunidades estadounidenses con fentanilo.

En la red social X, el diplomático sostuvo que el paso del tiempo o la posición de un presunto criminal dentro de una estructura delictiva no evitarán la rendición de cuentas.

“La justicia siempre alcanza a los criminales. La sentencia de cadena perpetua contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, envía un mensaje claro: quienes envenenan a nuestras comunidades con fentanilo y generan violencia rendirán cuentas, sin importar quiénes sean ni cuánto tiempo haya pasado ”, escribió Johnson.

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La justicia siempre alcanza a los criminales. La sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, envía un mensaje claro: quienes envenenan a nuestras comunidades con fentanilo y generan violencia rendirán cuentas, sin importar… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 21, 2026

Condenan a cadena perpetua a ‘El Mayo’ Zambada

Este lunes, el juez Brian Cogan condenó a “El Mayo” Zambada, de 76 años, a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional durante una audiencia celebrada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Además, ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares.

El 25 de agosto de 2025, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos relacionados con narcotráfico. Fue detenido el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”—uno de los hijos de su antiguo socio en el Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán—, quien lo habría engañado para subirlo a un avión y entregarlo a autoridades estadounidenses en un aeropuerto privado a las afueras de El Paso, Texas.

Vestido con uniforme de prisión color beige sobre una camiseta naranja de manga larga, el capo fue conducido a la sala por dos alguaciles federales y saludó con un “buenas tardes” a su abogado, Frank A. Pérez.

Así fue escoltado "El Mayo" Zambada a la sala del tribunal, donde fue condenado a cadena perpetua, el 20 de julio de 2026. ı Foto: AP

‘Nadie gana en una guerra como esta’

Ante el tribunal, Zambada asumió la responsabilidad por el daño causado por sus acciones. “Nadie gana en una guerra como esta", dijo a través de un intérprete de español en el tribunal, e instó a las próximas generaciones a “elegir un camino diferente”.

“Si hay algo que puedo decir que tenga valor hoy, es esto: la violencia debe terminar”, afirmó. “En México y en otros lugares afectados por este tipo de delincuencia, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o la muerte”, agregó.

Cogan aseguró que recomendará que “El Mayo” Zambada cumpla su condena en un instalación médica del sistema penitenciario federal, donde pueda recibir atención médica para lo que su abogado describió como un “conjunto de problemas de salud relacionados con la edad”.

“No estoy diciendo que deba ser enviado a un campo como recompensa”, dijo el juez, refiriéndose a un centro de mínima seguridad. “Si hay dudas sobre sus necesidades médicas, que se le conceda esa duda”.

Con información de Reuters y AP.

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