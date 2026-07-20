DEA advierte a funcionarios corruptos que sentencia a ‘El Mayo’ apenas es el comienzo

Imagen temática sobre operaciones de la Administración para el Control de Drogas estadounidense.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió que la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada no cierra sus investigaciones y representa el inicio de nuevas acciones contra narcotraficantes, redes financieras y funcionarios gubernamentales corruptos.

“Esta sentencia no es el final, apenas es el comienzo”, afirmó el administrador Terry Cole durante una conferencia de prensa de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

“Ya seas un traficante de drogas o un funcionario gubernamental corrupto, la DEA irá por ti”.

Cole aseguró que la labor de la institución está lejos de concluir, y anticipó medidas para afectar las estructuras económicas y operativas de las organizaciones criminales.

“Nuestra labor está lejos de terminar. Desmantelaremos sus redes, cortaremos sus fuentes financieras y confiscaremos sus ganancias ilícitas”, expuso el funcionario federal.

También prometió mantener la persecución contra quienes trafiquen sustancias mortales, obtengan beneficios del sufrimiento ajeno o amenacen a las comunidades estadounidenses.

El jefe de la agencia estadounidense sostuvo que la corrupción resultó esencial para mantener la estructura criminal atribuida a Zambada. Según su mensaje, el líder del Cártel de Sinaloa recurrió durante décadas a sobornos, influencia e intimidación para evitar acciones judiciales dentro de México y fuera de sus fronteras.

“Una operación de ese tamaño no podía sobrevivir sólo con violencia y tráfico. La corrupción era esencial para la empresa criminal de ‘El Mayo’”, declaró. Además, acusó a esa organización de vulnerar instituciones y debilitar el Estado de derecho para favorecer sus actividades ilícitas.

Durante más de cuatro décadas, Zambada contribuyó a convertir al Cártel de Sinaloa en uno de los grupos delictivos más violentos y prolíficos, sostuvo Cole. La red trasladó precursores químicos entre países, operó laboratorios clandestinos y distribuyó drogas a gran escala.

Cole afirmó que esa estructura introdujo fentanilo en comunidades de Estados Unidos, sustancia que calificó como “un arma de destrucción masiva”. La magnitud de la amenaza, añadió, derivó en la designación de la organización como grupo terrorista extranjero.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales participaron en las indagatorias que culminaron con la resolución judicial. El titular de la DEA atribuyó el resultado al trabajo acumulado durante varias décadas por autoridades de distintas naciones.

Por último, Cole dirigió un mensaje a las familias de víctimas del fentanilo. “La DEA nunca olvidará su pérdida y jamás dejará de exigir cuentas a los responsables. La justicia no tiene fecha de caducidad. La sentencia de hoy lo demuestra”, concluyó.

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FGR