FGR evaluará reclamo por fortuna decomisada a ‘El Mayo’, adelanta Claudia Sheinbaum

La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de analizar qué acciones tomará México ante la confiscación multimillonaria que se hará al cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien ayer fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Durante la conferencia de este martes se buscó la reacción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la pena impuesta al narcotraficante, cuya extracción irregular de México para ser entregado por uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán a Estados Unidos, abrió una confrontación entre ambos países.

Como parte de la sentencia del juez estadounidense Brian Cogan, se fijó una confiscación de 15 mil millones de dólares, que yacen entre bienes y recursos pertenecientes a “El Mayo”, respecto de lo cual la mandataria mexicana pidió a la FGR realizar una valoración para determinar si México reclamará o no.

“Pues ya vamos a pedirle a la Fiscalía que revise” dijo la Presidenta de México este martes en Palacio Nacional, y señaló que no se trata de un decomiso por parte de las autoridades norteamericanas.

“Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que fue una… va a ser parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara”, declaró.

En cuanto a la duda que persiste sobre cómo se llevó a cabo el operativo con el que en 2024 fue entregado a autoridades de la unión americana, comentó que la FGR es la responsable y facultada para valorar si solicita una entrevista con el sentenciado, como parte de la indagatoria que conduce por su cuenta.

“No es el gobierno, es la Fiscalía que tiene ya la investigación y si considera conveniente una entrevista, pues lo establecerá, pero son ellos quienes tienen que determinar”, mencionó.

Claudia Sheinbaum dijo que no tendría una opinión sobre la sentencia dictada al capo criminal y tampoco sobre el reconocimiento que él mismo hizo sobre su responsabilidad y daños provocados por sus prácticas delincuenciales a México; no obstante, subrayó que su gobierno ya se encarga de atender las causas de la violencia y, sobre todo, de alejar a los jóvenes de incursionar en actividades ilícitas.

“Obviamente viniendo de quien viene, pues es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Es el principio de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia… ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros a las y a los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es eso. Es una vida de penurias. Y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. Por eso es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante”, comentó.

Sheinbaum Pardo también consideró que persiste una contradicción entre la negativa de las autoridades norteamericanas sobre no haber intervenido directamente en territorio mexicano para la captura de ‘El Mayo’ en 2024, y las sospechas de que sí ocurrió de esa manera, a partir de que el FBI exhibió la aeronave en la que el criminal fue sacado de México para ser llevado a territorio estadounidense.

“Es como obvio, ¿no? Porque ¿por qué muestran un avión, como si fuera en una feria, como un operativo de ellos cuando la versión oficial es que ellos no participaron? Eso es una contradicción”, sostuvo.

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