Asegura Semar 1.5 toneladas de cocaína frente a costas de Chiapas; hay cinco detenidos

Personal de la Marina aseguró más de 1.5 toneladas de presunta cocaína en el Pacífico mexicano.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación que transportaba aproximadamente 1.5 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Chiapas, acción en la que también fueron detenidas cinco personas.

De acuerdo con las autoridades, el decomiso representa una afectación económica superior a 335 millones de pesos para la delincuencia organizada.

La embarcación fue localizada durante un patrullaje marítimo a 150 millas de Puerto Chiapas. ı Foto: Semar

El operativo se realizó en aguas del Océano Pacífico, a unas 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas, como resultado de labores de vigilancia marítima y aérea efectuadas por la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

De acuerdo con el comunicado de la Semar, durante un vuelo de patrullaje personal naval detectó una embarcación menor, por lo que una patrulla oceánica fue enviada a la zona para interceptarla e inspeccionarla conforme a los protocolos establecidos.

El decomiso forma parte de las operaciones permanentes de vigilancia de la Armada de México. ı Foto: Semar

Durante la revisión, los elementos navales aseguraron una lancha equipada con tres motores fuera de borda y 51 bultos que contenían un peso aproximado de mil 530 kilogramos de presunta cocaína.

Asimismo, fueron arrestadas las cinco personas que viajaban a bordo.

La Semar informó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), los detenidos fueron informados de sus derechos.

Cinco personas fueron detenidas tras la intercepción de una embarcación frente a Chiapas. ı Foto: Semar

Una vez que la embarcación llegue a puerto, tanto los presuntos responsables como la droga asegurada serán puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

La dependencia precisó que el peso definitivo del cargamento será establecido por las autoridades ministeriales y posteriormente incorporado a las estadísticas oficiales de aseguramientos realizados durante la presente administración.

El cargamento asegurado equivale a más de tres millones de dosis de presunta cocaína. ı Foto: Semar

De acuerdo con el comunicado, este decomiso evitó la distribución de alrededor de 3 millones 60 mil dosis de droga y representa una afectación estimada en 335 millones 452 mil 500 pesos para las organizaciones criminales.

Finalmente, la Semar afirmó que estas acciones buscan debilitar la capacidad financiera y operativa de estos grupos mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Suman decomisos de droga en operativos marinos

Febrero concentró dos de los mayores decomisos del año en el Pacífico mexicano. El día 19, la Armada interceptó frente a Colima un semisumergible con cerca de 4 mil kilogramos de presunta cocaína y detuvo a tres tripulantes.

En Chiapas, derivado de operaciones de vigilancia marítima y aérea, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación con 1.5 toneladas de cocaína y detuvo a cinco personas.

Con este aseguramiento se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles. En la administración de… pic.twitter.com/TvSWnU3kAm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

Ocho jornadas antes, un despliegue conjunto con la Guardia Costera de Estados Unidos localizó 188 bultos al oeste de isla Clarión, pero el comunicado sólo habló de “varias toneladas” de posible droga.

El 4 de julio, la Marina interceptó frente a Oaxaca un par de lanchas con 2,990 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a cuatro personas. Mayo ya había dejado otro cargamento de gran escala en el Golfo de Tehuantepec, donde un operativo recuperó 78 bultos con 2.154 toneladas; las autoridades no reportaron capturas.

La droga asegurada tendría un valor superior a 335 millones de pesos, según autoridades. ı Foto: Semar

Guerrero se sumó a la ruta de los grandes cargamentos el 22 de junio. Dos operativos navales aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína y culminaron con cinco detenciones.

Mientras que Chiapas ya tenía un antecedente cercano con otro decomiso de mil 587 kilogramos y el arrestó de cinco personas reportado el 18 de mayo.

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