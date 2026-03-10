Incautan 2 toneladas de cocaína en Acapulco

Personal de la Marina, ayer, tras la incautación de droga en Acapulco.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente dos toneladas de cocaína durante labores de vigilancia marítima y aérea en las costas de Acapulco, Guerrero, en una operación conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo requirió el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor para localizar y asegurar el cargamento.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó el impacto acumulado de este tipo de acciones. “En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles”, señaló.

80 bultos con esta droga se decomisaron durante el operativo

El Gabinete de Seguridad precisó que la incautación se produjo como resultado de tareas de inteligencia y monitoreo costero permanente que las fuerzas navales mantienen en el Pacífico mexicano.

El puerto guerrerense de Acapulco, uno de los puntos de tránsito de estupefacientes en la costa del Pacífico, ha sido escenario de diversos operativos antinarcóticos en los últimos meses. Las autoridades subrayaron que decomisos de esta magnitud golpean directamente la economía de los grupos delictivos al cortarles una fuente clave de financiamiento.

El Dato: El Gabinete de Seguridad mantendrá los operativos de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas

El operativo también recibió el reconocimiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien destacó el trabajo del Gabinete de Seguridad mexicano a través de una publicación en la red social X. En su mensaje, el diplomático expresó:

“Reconozco al @GabSeguridadMX por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero. Acciones como ésta se suman a las más de 60 toneladas de droga ya incautadas en el mar por autoridades mexicanas. Estos esfuerzos ayudan a proteger la salud y la seguridad de nuestras dos naciones y demuestran lo que podemos lograr cuando cooperamos y compartimos información. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta

@Claudiashein, nuestros países están desmantelando redes criminales mediante una cooperación sin precedentes.”

El diplomático estadounidense subrayó que operativos de este tipo fortalecen la protección de la salud y la seguridad en ambos países, y son resultado de la cooperación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos.