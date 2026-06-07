Marina asegura más de una tonelada de droga frente a costas de Guerrero

Semar decomisa más de una tonelada de presunta cocaína localizada frente a costas de Guerrero.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un cargamento de más de 1.3 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Tecpan de Galeana, Guerrero, lo cual, según estimaciones de la dependencia, representa un golpe de 283 millones de pesos al crimen organizado.

A través de un comunicado, la Semar informó que el decomiso ocurrió tras recorridos patrullaje y vigilancia marítima por personal naval, frente a las costas de Boca Chica, en el citado municipio guerrerense.

Fueron localizado 29 bultos frente a costas de Tecpan de Galeana, Guerrero. ı Foto: Semar

Ahí, los elementos encontraron bultos en la franja costera, que fueron asegurados en ese instante. No hubo detenidos ni se identificó la posible procedencia de estos paquetes.

De acuerdo con el comunicado de la Semar, en total se decomisaron 29 bultos con un peso aproximado de mil 360 kilogramos de presunta cocaína (incluido el peso del embalaje).

Lo decomisado fue entregado, junto con la SSPC, a la FGR, para integrar la carpeta de investigación. ı Foto: Semar

Según la Marina, esta acción constituye un golpe al crimen organizado de 283 millones de pesos, y un impedimento para que aproximadamente 2.6 millones de dosis lleguen a la sociedad.

La Marina destacó que lo asegurado fue puesto a disposición, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

En su comunicado, la Semar destacó que, con este decomiso, suman más de 71 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas.

Semar ejecuta amplios decomisos de armas y droga

En meses recientes, la Semar ha informado de operaciones que han derivado en el decomiso de armas y droga, con lo que se trabaja en favor de la seguridad para la ciudadanía.

El 14 de mayo, la Semar aseguró 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto con presunta cocaína, localizados en aguas del Pacífico mexicano, frente a las costas de Oaxaca.

Como parte de las acciones para combatir el trasiego de droga por rutas marítimas, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 13 paquetes y un bulto con cocaína a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, Oaxaca.



Este evento se suma a las… pic.twitter.com/r3gcJm7vYe — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 14, 2026

Este hallazgo ocurrió a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco y, después del decomiso, los objetos fueron trasladados a instalaciones oficiales, donde quedaron bajo resguardo para iniciar las investigaciones ministeriales correspondientes.

Tres días después, el 17 de mayo, autoridades federales encabezadas por la Semar, desmantelaron cinco narcolaboratorios en Jalisco, Sinaloa y Nayarit, siendo al menos uno de ellos uno vinculado con Audias “N”, alias “El Jardinero”, líder criminal detenido en abril.

🚨🇲🇽 La Semar encabezó un operativo en Jalisco, Sinaloa y Nayarit donde fueron desmantelados cinco narcolaboratorios, en un golpe al crimen organizado valuado en más de 650 millones de pesos 😱⚠️



Uno de los inmuebles localizados en Nayarit estaría vinculado con “El Jardinero”,… pic.twitter.com/IY4h6ExK6s — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

El desmantelamiento de los narcolaboratorios derivó en un golpe al crimen organizado de más de 650 millones de pesos.

Finalmente, el 24 de abril, la Semar llevó a cabo una persecución en San Ignacio, Sinaloa, que derivó en el aseguramiento de un amplio arsenal, que incluyó 23 artefactos explosivos.

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