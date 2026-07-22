Lotería Nacional reconoce a corredoras de ‘México Imparable’ con Sorteo Especial

La directora general de la institución, Olivia Salomón, destacó el valor simbólico de difundir las trayectorias deportivas en los cachitos oficiales.

Miles de corredoras mexicanas, parte del programa “México Imparable”, son reconocidas por la Lotería Nacional con un billete conmemorativo para el Sorteo Especial No. 315.

Este sorteo, que reparte una bolsa total de 80 millones de pesos y un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series, celebra el esfuerzo y la inspiración de atletas que transforman comunidades a través del deporte. La develación del billete se realizó el 22 de julio de 2026 en la Ciudad de México.

Billete rinde homenaje a todas las corredoras

Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, destacó que las verdaderas victorias no terminan al cruzar una meta, sino que comienzan cuando inspiran a una niña o a un niño a creer que también puede alcanzar sus sueños. Este billete rinde homenaje a todas las corredoras que, con su ejemplo, demuestran que el talento, la disciplina y el orgullo son fundamentales para nuestras raíces.

El programa “México Imparable”, impulsado por el Gobierno de México, atiende a miles de jóvenes fusionando el deporte, la identidad cultural, el turismo y el impacto social. Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, directora de México Imparable, expresó que ver estas historias plasmadas en un billete de Lotería Nacional significa que México voltea a ver a quienes durante mucho tiempo han caminado en silencio.

La representante del programa, Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, reconoció el impacto de dar visibilidad a las atletas de diversas regiones. ı Foto: Especial.

La exposición fotográfica “México, tierra de campeones”, de Ana Bustamante Issa, donadora de las imágenes para los diseños de los billetes, busca capturar la fuerza de las comunidades, de los atletas, de las tradiciones y la diversidad cultural del país. Bustamante Issa comentó que el talento no tiene género y que las historias de mujeres pueden viajar lejos y representar a México.

La ultra maratonista rarámuri, Lorena Ramírez, cuya historia ha inspirado al mundo, estuvo presente en la develación, agradeciendo la difusión del talento de las atletas. Alicia María Blanco del Villar, de CONADE, señaló que el billete representa el esfuerzo y la perseverancia de miles de mujeres que encuentran en el deporte una oportunidad para fortalecer a sus familias y comunidades. Bertha Dimas Huacuz, del INPI, subrayó que el deporte en los pueblos indígenas es una celebración de vida, espíritu, fuerza y resistencia.

La directora Olivia Salomón también mencionó que el reconocimiento se alinea con la política de Humanismo Mexicano que impulsa el Gobierno, la cual busca abrir oportunidades, fortalecer comunidades y demostrar que el talento no tiene límites cuando encuentra apoyo y acompañamiento.

Los cachitos para el Sorteo Especial No. 315 están disponibles con los billeteros de Lotería Nacional en todo el país. El sorteo se realizará el martes 18 de agosto de 2026 a las 20:00 horas y será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional de la Lotería Nacional. Este billete no solo ofrece la oportunidad de ganar, sino que también lleva un mensaje de identidad, orgullo y esperanza, celebrando la fuerza y el espíritu imparable de las mujeres mexicanas.

Las imágenes capturadas por la fotógrafa Ana Bustamante Issa integran la muestra visual que acompaña el lanzamiento del billete. ı Foto: Especial.

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JVR