Rastreo de recursos

Congela UIF cuentas de Ernesto Ruffo; investiga operaciones por 37 millones de pesos

La Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó sus recursos mientras analiza operaciones vinculadas con Ingemar, empresa investigada por presunto contrabando de combustibles

UIF bloquea cuentas de Ruffo
UIF bloquea cuentas de Ruffo Foto: X: @monicagarzag
Por:
Elizabeth Hernández

Operaciones financieras por más de 37 millones de pesos colocaron las cuentas de Ernesto Ruffo Appel bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El organismo de la Secretaría de Hacienda ordenó congelar los recursos del exgobernador de Baja California, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Fuentes federales confirmaron el bloqueo de las cuentas mientras la audiencia de vinculación a proceso, celebrada a puerta cerrada en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ya acumulaba más de 24 horas de desarrollo.

Los registros atribuidos al ex mandatario incluyen la compra de títulos por 10.1 millones de pesos y la venta de instrumentos por otros 9.4 millones durante julio de 2025. A esos movimientos se suman cerca de 18 millones que recibió entre ese mes y el mismo periodo del año anterior, procedentes de Ingemar, compañía de la cual forma parte como socio.

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También quedaron bajo análisis financiero un fondo de inversión y una cuenta bancaria contratados con Intercam Grupo Financiero, además de otro producto localizado en el Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA). La medida impide disponer del dinero mientras las autoridades revisan el origen, destino y relación de las transferencias con la investigación penal.

Ingemar aparece en el expediente por su presunto vínculo con importaciones irregulares de combustibles. La indagatoria federal señala que la red introducía hidrocarburos mediante documentos aduaneros que identificaban mercancías distintas o reportaban volúmenes menores, con lo cual evitaba el pago correspondiente de contribuciones.

Ruffo Appel permanece sujeto a la resolución de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, quien debe definir su situación jurídica. Agentes federales lo detuvieron el 16 de julio junto con otras personas que el Ministerio Público identifica como integrantes de la organización investigada por el denominado huachicol fiscal.

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MSL

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