Cae el empresario Ricardo Thompson, socio de Ingemar y cercano a Ernesto Ruffo Appel.

Autoridades federales detuvieron en Ensenada, Baja California, a Ricardo “N”, cercano a Ernesto Ruffo Appel y socio de Ingemar, empresa vinculada con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones de contrabando de combustible.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) señala que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana efectuaron la captura este jueves 16 de julio, a las 2:08 de la tarde, en la colonia Zona Playitas.

Al momento de su captura, Thompson Navarro vestía una playera tipo polo azul celeste y pantalón de mezclilla verde claro.

El empresario quedó a disposición del Ministerio Público Federal y fue trasladado a instalaciones de la FGR en Tijuana, Baja California.

¿Qué hace Ingemar y por qué la investigan?

Ingemar se formó como una empresa centrada en la construcción de puertos, marinas, terminales, escolleras y la realización de dragados y pilotajes.

La firma mantiene nexos con Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien también fue aprehendido durante la jornada en Ensenada por su posible responsabilidad en delincuencia organizada y contrabando.

De acuerdo con la Fiscalía, el mandato judicial contra el exmandatario deriva de una investigación de alta complejidad sobre operaciones de gran escala relacionadas con la introducción ilegal de combustibles mediante una compañía que fundó.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado los cargos atribuidos a Thompson Navarro ni han precisado su situación jurídica.

En tanto, Ernesto Ruffo Appel ya fue trasladado a la sede de la FGR en Tijuana, para enfrentar las acusaciones en su contra por huachicol fiscal, que consiste en introducir combustibles a México de forma ilegal para evadir el pago de los impuestos correspondientes.

Ernesto Ruffo Appel ı Foto: FGR

Piden liberación de Ernesto Ruffo Appel

El recién conformado partido político Somos México respaldó públicamente al exgobernador de Baja California y exigió su inmediata e incondicional liberación.

A través de un comunicado, el instituto político liderado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo calificó la captura del exmandatario como un “inaudito atropello” perpetrado por las autoridades ministeriales federales en contra de un “prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano”.

Asimismo, la dirigencia destacó la posición del imputado dentro de sus filas, donde funge como integrante activo de su Consejo Consultivo.

“Tras la arbitraria e ilegal detención del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, la tarde de este jueves por parte de la Fiscalía General de la República en Ensenada, Somos México exige su inmediata e incondicional liberación, en virtud de que consideramos esta acción un atropello inaudito en contra del también Consejero Consultivo de esta organización”, puntualizó el desplegado emitido por la organización política, la cual atribuye móviles irregulares a la actuación judicial de la federación.

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JVR