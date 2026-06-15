BIG: el huachicol, un complot de estado

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Detrás del cordial apretón de manos entre el embajador Ronald Johnson con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, al protocolizar la formación del BIG (Grupo Bilateral de Implementación, por sus siglas en inglés), hubo un intercambio de análisis y datos del rastreo de actividades criminales internacionales que afectan a México y a Estados Unidos… siendo una de las certezas del gobierno de Donald Trump que el contrabando de combustibles (huachicol fiscal), tiene por origen el robo a gran escala de petróleo crudo a ductos de Pemex en el orden de 144.9 mil barriles diarios promedio sólo en el primer trimestre de 2026.

La estimación es brutal, casi 10% de la producción petrolera oficialmente reportada sería objeto de robo que se envía como contrabando —o cruzando la frontera con pedimentos de exportación diferentes— para refinarse en Estados Unidos y luego regrese a México igualmente por contrabando bronco o falsificando documentos que utilizan empresas fachada para su internación. Ese robo también es equivalente a 37% de combustibles procesados por las siete refinerías nacionales.

En la visión del Departamento de Justicia, que encabeza Todd Blanche, el hecho de que el crimen organizado siga robando petróleo crudo muestra que el ciclo de operación México-Texas burla a las autoridades aduanales con pedimentos de importación de otros productos.

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El problema se extiende puesto que se detectó que uno de los destinos preferidos para la venta en nuestro país suelen ser las gasolineras formales que operan a lo largo y ancho del territorio nacional.

El reporte de huachicol fiscal habla que un número destacado de estaciones de servicio con permiso de comercialización de combustibles por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), a cargo de Juan Carlos Solís, ha vendido gasolinas de contrabando, así como las que provienen del “piquete” a los ductos de gasolina y diésel de Pemex.

Conforme a los análisis en el BIG, entre 2023 y enero de 2026 muestran en diversas gasolineras la práctica de vender “más” de lo que compran para introducir el combustible de contrabando. Esto porque reportes mensuales también permite inferir el número de gasolineras posiblemente involucradas en la red de huachicol fiscal, el volumen de ventas de producto ilegal y el número de vehículos —considerando únicamente unidades con tanques de 40 litros— que podrían ser abastecidos con esta clase de producto.

Así, en 2023, según los registros, 13 mil 465 gasolineras con permiso de comercialización de petrolíferos reportaron “ventas de más” por mil 292.3 millones de litros, un volumen con el cual podrían abastecerse 2.6 millones de vehículos con tanques de 40 litros mensualmente; pero en 2024, el universo de gasolineras con ventas de más aumentó a 13 mil 837; y 2025 las ventas de más empezaron a descender y sólo se registraron entre enero-marzo y mayo-junio, en volúmenes suficientes para cubrir la demanda de 866 mil unidades automotoras en un mes.

Para enero de 2026, hubo un descenso marcado dadas las medidas del Gobierno mexicano ante las presiones del gobierno norteamericano, pues los gasolineros adquirieron para su venta 4 mil 53.6 millones de litros, pero reportaron ventas 2.52% por debajo de la demanda del mercado.

Dados los volúmenes comprometidos de robo y comercialización y la cantidad de personas y personajes (políticos y privados) involucrados, el huachicol fiscal y tradicional se considera una confabulación dentro del Estado… para extraer miles de millones de dólares.

AHMSA, venta en 30 días. La decisión de la jueza de lo concursal, Ruth Haggi Huerta García, de reiniciar el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) podría formalizarse en 30 días al establecerse las bases de licitación y mecanismos para el pago de sus abultados pasivos (unos 3,900 millones de dólares) que incluiría quitas, capitalizaciones de pasivos y compromisos de inversión en reconstrucción de los hornos arruinados.

Una tarea nada sencilla para el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, aunque existen posibles compradores que aprecian el potencial de AHMSA dado el acceso a materias primas, medios de transporte masivo… y una gran cantidad de talento siderúrgico que espera con ansia regresar al trabajo.

Entre los posibles compradores se menciona al “inversor fantasma” David Martínez, al consorcio Cargill Metals, que encabeza Brian Sikes; el regiomontano Grupo Villacero, de Julio César Villareal, y Ternium, de Paolo Rocca.

La quiebra de AHMSA (que provocó la desolación de Monclova y todo el enclave metalúrgico en la zona, al tiempo que aceleró la importación de acero chino que hoy impugna a México el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a cargo de Howard Lutnik) proviene de la venganza de Andrés Manuel López Obrador contra Alonso Ancira —hoy seriamente afectado de salud, nos dicen— que se negó a “cooperar” en la campaña política del tabasqueño de 2018 y de ahí las presiones de cobranza de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio pasado contra la acerera así como la persecución judicial por la adquisición de Agronitrogenados.

Otro clavo para la Categoría 2. Por si le faltaran elementos a la Federal Aviation Administration (FAA), que lleva Bryan Bedford, para actuar en contra de la autoridad aeronáutica mexicana, son las constantes y crecientes denuncias de diversas asociaciones de pilotos de aviones privados de Estados Unidos sobre presuntos actos de corrupción cometidos por la Administración Federal de Aviación Civil (AFAC) tan pronto sus aeronaves aterrizan en aeropuertos mexicanos.

Diversos integrantes de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (AOPA, por sus siglas en inglés) han hecho llegar sus quejas a las oficinas de la FAA y visibilizarlas en redes sociales por lo que catalogan de abuso de autoridad de la AFAC, mediante procedimientos irregulares contra aparatos y pilotos extranjeros, pues se les solicita fuera de procedimientos de coordinación internacional documentación y acreditaciones supuestamente para un mejor control.

Ahí les dejo el chirrión por el palito.