• Otra semana con la CNTE

Y será la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la que inicie su tercera semana de movilizaciones este lunes. Entre los profesores ha circulado la invitación a que se concentren en diversas casetas, donde se tiene previsto que abran las plumas y dejen pasar a los vehículos. Entre ellas se encuentran las ubicadas en entidades en las que el magisterio disidente mantiene movilizaciones, por lo cual la de Tlalpan, en la Ciudad de México, resultaría afectada. Nos piden estar atentos, porque precisamente por ese sitio grupos afines a la Coordinadora intentaron introducir a la capital explosivos —que finalmente fueron asegurados por la Policía—, los cuales presuntamente buscarían usar en sus manifestaciones. También, revisar si los plantones que durante el fin de semana se redujeron drásticamente en la zona del Centro Histórico se vuelven a nutrir, derivado de algunas inconformidades expresadas entre maestros de continuar con las acciones de presión hacia el Gobierno, que claramente marcó ya algunos límites.

• Ya no por Zacatecas, tal vez Fresnillo

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Con la novedad de que Saúl Monreal ya le está echando el ojo a otro espacio por el que podría eventualmente contender en las elecciones del año entrante. Esto luego de dar su brazo a torcer y anunciar su decisión de ya no buscar la postulación morenista al gobierno de Zacatecas. Es sabido que ese espacio le estaba vedado, dados los lineamientos del partido guinda contra el nepotismo que prohíbe que políticos puedan participar en sucesiones familiares, en este caso en el gobierno del estado actualmente encabezado por su hermano David. El caso es que el más joven de la dinastía Monreal fue interrogado sobre si estaría valorando anotarse, pero ahora para buscar la presidencia municipal de Fresnillo, que por cierto ya ocupó. Y el hoy senador ha respondido sobre esa posibilidad que “sí, vamos a valorarla y vamos a ver los escenarios, todavía no hay nada, ni siquiera ese interés o esa intención, pero ante varias personas que han mencionado la posible participación… vamos a esperar”. Ahí el dato.

• CNTE y “coyotaje político”

Y fue el senador Ricardo Monreal quien ayer reconoció la decisión que tomó la Presidenta Claudia Sheinbaum de suspender la gira que realizaría por Zacatecas, en un momento en el que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación busca subir la presión para que se eche abajo la ley del ISSSTE. “Por prudencia, y me parece muy bien lo que hizo”, refirió el coordinador de los diputados federales de Morena. “Creo que ahora hay que seguir dialogando, no hay que desesperarse y ella es una gran Presidenta. Actúa con mucha inteligencia, con mucha serenidad, con mucha mesura, así que hay que apoyarla y respaldarla…”. No fue el único que se refirió al asunto, nos comentan, también lo hizo el secretario de Gobierno de la entidad, Rodrigo Reyes, quien acusó que hay “tintes políticos y fines políticos” en las movilizaciones de grupos sociales —en el estado la Sección 34 pertenece a la CNTE—. Dijo que la derecha trata de buscar generar inestabilidad. “Pasamos del coyotaje del frijol al coyotaje político, porque por supuesto que ha habido personas que utilizan, que se cuelgan de ese movimiento, e incluso le restan legitimidad y lo impulsan y lo ensucian”, acusó. Uf.

• Noroña en el campamento iraní

Y el que no se quedó con las ganas de aportar su granito de arena para que la política le meta goles al futbol fue el senador Gerardo Fernández Noroña, nos comentan, a quien vieron el fin de semana en la concentración del seleccionado iraní en Tijuana. No está claro que el legislador morenista sea aficionado al balompié, pero sí está claro que le gustan las cámaras, los micrófonos y las controversias. Por lo pronto, entre quienes siguen el futbol y lo que pasa a sus alrededores están pendientes de ver si con su visita el morenista le pasa al equipo persa buena fortuna o si nomás los fue a salar. Irán, nos recuerdan, se estrena hoy en la Copa del Mundo contra Nueva Zelanda en el estadio Inglewood de Los Ángeles, al que se trasladará desde México para luego retornar. Noroña, por cierto, también anduvo por Sonora, desde donde soltó que tener una visa de Estados Unidos es algo insustancial. “Ahora resulta que tener visa es un certificado de buena conducta cuando el gobierno de EU secuestró al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y mató al líder político y religioso de Irán”, declaró. ¿Qué tal?

• Batería de denuncias en Coahuila

Y fue el Partido Morena, que dirige a nivel nacional Ariadna Montiel, el que ya presentó formalmente impugnaciones para tratar de echar abajo los resultados de la elección en Coahuila, donde, es sabido, perdió contra el PRI 16-0. Ah, pero nos piden notar que los morenistas no abrirán el frente de los litigios con uno solo. Resulta que la dirigencia estatal presentó, primero, un juicio electoral para solicitar la anulación de la elección de las 16 dipu-taciones estatales por el caso de la denunciada compra de votos vía códigos QR, pero también por la participación de servidores públicos, uso de programas sociales, violencia política y hasta por rebase de tope de gastos de campaña. En segundo lugar, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, porque la compra y coacción del voto son delitos electorales graves. En tercer lugar, una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por rebase de topes de gasto de campaña de candidatos y candidatas del PRI. Y, finalmente, una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el origen de los recursos usados en la compra del sufragio. Y sólo les faltó decir, nos comentan, que más las que se vayan agregando en la semana.

• Sensible protesta

Conforme avanza el calendario del Mundial en México, nos dicen que los partidos que se juegan en nuestro país están dando más experiencias que trascienden lo deportivo. Ejemplo de esto lo han dado las madres buscadoras, quienes ya desde el silbatazo inaugural en CDMX lograron ingresar hasta el estacionamiento del Estadio Azteca, donde externaron su dolor y desesperación por no saber nada del paradero de sus hijos. La historia se repitió este domingo en Monterrey, ahí donde las selecciones de Suecia y Túnez hicieron rodar el balón, las madres colocaron las fotografías de decenas de víctimas de desaparición forzada. El momento más sensible ocurrió cuando varios aficionados del equipo europeo no sólo no ignoraron la protesta —como suele ocurrir en la fiesta deportiva—, en un acto de empatía se acercaron a las madres para darles un abrazo, también en reconocimiento a la lucha que han llevado, en algunos casos, sin el debido acompañamiento. Nos dicen que las imágenes, que se volvieron parte del Lado B del Mundial, han puesto en relieve cómo en los eventos masivos y de alcance internacional, aun cuando sus enfoques sean distintos, también tienen cabida los gestos de solidaridad con las causas sociales.