Noroña en el campamento iraní

Y el que no se quedó con las ganas de aportar su granito de arena para que la política le meta goles al futbol fue el senador Gerardo Fernández Noroña, nos comentan, a quien vieron el fin de semana en la concentración del seleccionado iraní en Tijuana. No está claro que el legislador morenista sea aficionado al balompié, pero sí está claro que le gustan las cámaras, los micrófonos y las controversias. Por lo pronto, entre quienes siguen el futbol y lo que pasa a sus alrededores están pendientes de ver si con su visita el morenista le pasa al equipo persa buena fortuna o si nomás los fue a salar. Irán, nos recuerdan, se estrena hoy en la Copa del Mundo contra Nueva Zelanda en el estadio Inglewood de Los Ángeles, al que se trasladará desde México para luego retornar. Noroña, por cierto, también anduvo por Sonora, desde donde soltó que tener una visa de Estados Unidos es algo insustancial. “Ahora resulta que tener visa es un certificado de buena conducta cuando el gobierno de EU secuestró al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y mató al líder político y religioso de Irán”, declaró. ¿Qué tal?