Criba ante exceso de aspirantes

Con la novedad de que Morena en breve aplicará un primer filtro a sus aspirantes a coordinadores de la defensa de la transformación en los 17 estados en los que se renovará la gubernatura. Lo anterior tiene sentido, nos comentan, si se considera que al proceso interno se inscribieron más de 270 y pues claramente no todos tienen un perfil competitivo —y eso ya es decir mucho, porque nos dicen que incluso hay verdaderos desconocidos— y resulta completamente impráctico aplicar la encuesta definitoria con una multiplicidad de nombres. La dirigencia de Morena ha empezado a reunirse con aspirantes para informarles que viene una ronda eliminatoria que consistirá en aplicar una primera medición de la cual quedarán cuatro morenistas, un petista y un verde (de estos últimos si hubiera postulados), quienes pasaran a la encuesta final. Los que ayer quedaron enterados de lo anterior son los que suspiran por ser postulados por la 4T a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Nayarit. Se va a empezar a poner bueno, nos comentan.