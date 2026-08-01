Vestidos y alborotados

Y la que se quedó vestida y alborotada fue la Federación Mexicana de Futbol, a cargo de Mikel Arriola, luego de que la víspera se había mostrado interesada en escuchar la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de privatizar una parte del Mundial. Una iniciativa que, nos recuerdan, implicaba hacer negocios con la familia del yerno del presidente Donald Trump. Y es que resulta que ya tuvo efectos el manotazo que dieron sobre la mesa la UEFA y la Concacaf —a esta última pertenece México, pero esta ocasión no la apoyó, por cierto—, porque se ha informado que el planteamiento de Gianni ha sido retirado. “Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de tal índole que, independientemente del nivel de apoyo, ya no favorecen el objetivo planteado inicialmente (...) En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante”, publicó la FIFA haciendo la atribución de lo anterior a Giani. Van a tener que ir guardando en la FMF los ábacos y las calculadoras porque finalmente ese arroz no se coció.