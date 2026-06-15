Otra semana con la CNTE

Y será la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la que inicie su tercera semana de movilizaciones este lunes. Entre los profesores ha circulado la invitación a que se concentren en diversas casetas, donde se tiene previsto que abran las plumas y dejen pasar a los vehículos. Entre ellas se encuentran las ubicadas en entidades en las que el magisterio disidente mantiene movilizaciones, por lo cual la de Tlalpan, en la Ciudad de México, resultaría afectada. Nos piden estar atentos, porque precisamente por ese sitio grupos afines a la Coordinadora intentaron introducir a la capital explosivos —que finalmente fueron asegurados por la Policía—, los cuales presuntamente buscarían usar en sus manifestaciones. También, revisar si los plantones que durante el fin de semana se redujeron drásticamente en la zona del Centro Histórico se vuelven a nutrir, derivado de algunas inconformidades expresadas entre maestros de continuar con las acciones de presión hacia el Gobierno, que claramente marcó ya algunos límites.