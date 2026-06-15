CNTE y “coyotaje político”

Y fue el senador Ricardo Monreal quien ayer reconoció la decisión que tomó la Presidenta Claudia Sheinbaum de suspender la gira que realizaría por Zacatecas, en un momento en el que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación busca subir la presión para que se eche abajo la ley del ISSSTE. “Por prudencia, y me parece muy bien lo que hizo”, refirió el coordinador de los diputados federales de Morena. “Creo que ahora hay que seguir dialogando, no hay que desesperarse y ella es una gran Presidenta. Actúa con mucha inteligencia, con mucha serenidad, con mucha mesura, así que hay que apoyarla y respaldarla…”. No fue el único que se refirió al asunto, nos comentan, también lo hizo el secretario de Gobierno de la entidad, Rodrigo Reyes, quien acusó que hay “tintes políticos y fines políticos” en las movilizaciones de grupos sociales —en el estado la Sección 34 pertenece a la CNTE—. Dijo que la derecha trata de buscar generar inestabilidad. “Pasamos del coyotaje del frijol al coyotaje político, porque por supuesto que ha habido personas que utilizan, que se cuelgan de ese movimiento, e incluso le restan legitimidad y lo impulsan y lo ensucian”, acusó. Uf.