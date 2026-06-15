Ya no por Zacatecas, tal vez Fresnillo

Con la novedad de que Saúl Monreal ya le está echando el ojo a otro espacio por el que podría eventualmente contender en las elecciones del año entrante. Esto luego de dar su brazo a torcer y anunciar su decisión de ya no buscar la postulación morenista al gobierno de Zacatecas. Es sabido que ese espacio le estaba vedado, dados los lineamientos del partido guinda contra el nepotismo que prohíbe que políticos puedan participar en sucesiones familiares, en este caso en el gobierno del estado actualmente encabezado por su hermano David. El caso es que el más joven de la dinastía Monreal fue interrogado sobre si estaría valorando anotarse, pero ahora para buscar la presidencia municipal de Fresnillo, que por cierto ya ocupó. Y el hoy senador ha respondido sobre esa posibilidad que “sí, vamos a valorarla y vamos a ver los escenarios, todavía no hay nada, ni siquiera ese interés o esa intención, pero ante varias personas que han mencionado la posible participación… vamos a esperar”. Ahí el dato.