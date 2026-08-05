Sheinbaum insistirá en invitación del Papa León XIV a México

Durante viaje que hará el Pontífice a finales del año a Latinoamérica

Durante la reunión que sostendrá este miércoles con Pietro Parolin, secretario del Vaticano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiterará la invitación para que el Papa León XIV visite México, durante el viaje que realizará a finales del año a Latinoamérica.

La mandataria recordó durante su conferencia matutina que desde el año pasado envió una carta, con este motivo, al jerarca de la Iglesia, con quien además sostuvo una conversación el pasado 12 de diciembre.

Comentó que la intención de recibir al Papa no sólo es por lo que representa para la población mexicana católica, sino porque también se ha pronunciado respecto a los riesgos que representa la inteligencia artificial y el uso constante de redes sociales para la humanidad.

“Además de lo que significa para el pueblo católico esta visita, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial. La encíclica que publicó hace algunos meses es una referencia ya mundial de un debate sobre quién controla esas plataformas, quién define los contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde vamos como humanidad”, dijo.

Comentó que este tema es de relevancia global y en México ya ha dado los primeros pasos para entrar a una regulación.

“Entonces, más allá de su representación religiosa y evidentemente en México pues hay separación de la Iglesia y el Estado y así va a ser siempre, pero hay una referencia muy importante que él está representando en el mundo respecto a esta reflexión. Incluso él mismo llama la regulación pública de la inteligencia artificial y a reconocer entre todos cuáles son los impactos y quiénes están beneficiando de este uso de la inteligencia”, dijo.

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FGR