Los temas de este miércoles

Mañanera de Sheinbaum: 5 de agosto del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la CDMX

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Yulia Bonilla

Este miércoles 5 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Acuden a juzgados por amparos contra prueba de la UNAM; aún no los obtienen

- Firma CSP decreto para maximizar transparencia

TE RECOMENDAMOS:
CSP firma decreto para fortalecer transparencia
Amplía responsabilidades

Firma CSP decreto para maximizar transparencia

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Aspirantes seleccionados en el examen de admisión de la UNAM exigieron que su lugar sea respetado, luego de que, el 31 de julio, el rector Leonardo Lomelí informó que se realizaría una prueba de control presencial debido a las anomalías en los resultados.
Los cobran hasta en $1,500

Proliferan cursos exprés para examen de control


Google Reviews