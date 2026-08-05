Papa León XIV confirma gira por Latinoamérica: ¿Vendrá a México?

El Papa León XIV confirmó que realizará el primer viaje por Latinoamérica para visitar algunos países del Sur durante diez días en noviembre, esto debido a las invitaciones que recibió.

Este miércoles el director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó en un breve comunicado que el Papa León XIV realizará un viaje apostólico del 6 al 17 de noviembre a Sudamérica.

Precisó que recibió una invitación por parte de los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de Uruguay, Argentina y Perú, por lo que visitará las siguientes ciudades de cada uno de los países mencionados:

Montevideo, Paysandú y Florida : Del 6 al 8 de noviembre

Buenos Aires, Córdoba y Luján : Del 8 al 11 de noviembre

Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa: Del 11 al 17 de noviembre

¿El Papa León XIV vendrá a México?

Pese a que México no fue uno de los países mencionados en el comunicado de prensa del Vaticano, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó durante la conferencia de prensa matutina que reiterará la invitación para que el Papa visite el país.

De acuerdo con la Presidenta, durante la reunión que tenía programada este miércoles con el secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolin, reiteraría la invitación que realizó desde el año pasado para que el Papa León XIV venga a México.

Precisó que esta visita del religioso no solamente será buena para la población católica del país, pues el Papa ha dado su opinión sobre temas que atraviesan a la población más allá de la religión, como la inteligencia artificial, las pataformas y otros temas.

En una publicación realizada en redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una conversación sobre el desarrollo de la inteligencia artificial con Pietro Parolin.

“Abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida” se lee en la publicación.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce si el Papa León XIV agregará una visita a México antes o después de sus visitas programadas en distintas ciudades de Uruguay, Argentina y Perú.

En Palacio Nacional, recibí al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad… pic.twitter.com/HU7yc9S9Zp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 5, 2026

Con información de Yulia Bonilla

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