Papa León XIV pide ‘frenar’ avance de la IA; ve riesgos en información y uso militar

El papa León XIV hizo un llamado a los gobiernos y a la industria tecnológica para “frenar” y regular el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), pues advirtió que el avance acelerado de esta tecnología aumenta el riesgo de profundizar la desinformación, afectar el empleo y favorecer escenarios de conflicto armado.

Así lo expresó León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, dada a conocer este lunes en el Vaticano, durante un acto en el que participaron especialistas y representantes del sector tecnológico.

Papa León XIV firma la encíclica 'Magnifica Humanitas', dedicada al tema de la IA. ı Foto: Reuters

En el documento, el pontífice sostuvo que el desarrollo tecnológico no puede quedar únicamente bajo intereses económicos o empresariales, por lo que reclamó una participación más activa de los gobiernos.

Asimismo, pidió la construcción de marcos jurídicos sólidos, mecanismos de vigilancia independientes y estrategias de formación para usuarios y ciudadanos.

“Lo que se necesita es una implicación política más activa, capaz de frenar las cosas cuando todo se acelera", escribió el líder de la Iglesia católica, en declaraciones recogidas por agencias internacionales.

Papa León XIV firma la encíclica 'Magnifica Humanitas', dedicada al tema de la IA. ı Foto: Reuters

Además, León XIV expresó preocupación por la concentración de datos y poder tecnológico en manos privadas. A propósito, afirmó que las decisiones relacionadas con la IA deben responder al bien común y no únicamente a objetivos de rentabilidad o competencia empresarial.

Papa condena posible uso militar de la IA

Otro de los puntos centrales del documento se relacionó con el uso militar de estas herramientas. El papa cuestionó el avance de sistemas capaces de intervenir en conflictos y advirtió sobre los riesgos de delegar decisiones irreversibles a tecnologías automatizadas.

Incluso señaló que no resulta aceptable transferir decisiones letales a sistemas de inteligencia artificial.

🇻🇦 | Papa León XIV: "La inteligencia artificial necesita ser desarmada." pic.twitter.com/vyvwbsCweX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 25, 2026

En paralelo, el texto criticó lo que denominó una “cultura del poder”, que, a juicio del Vaticano, impulsa la carrera tecnológica y favorece la normalización de la guerra.

León XIV también sostuvo que la teoría tradicional de la “guerra justa” ha quedado superada por las nuevas capacidades tecnológicas vinculadas con armamento y combate a distancia.

Encíclica podría cambiar debate sobre la IA

Por otra parte, especialistas y representantes del sector tecnológico consideraron que el documento podría convertirse en una referencia dentro del debate global sobre la IA.

Christopher Olah, cofundador de Anthropic, asiste a la participación de la encíclica 'Magnifica Humanitas' del papa León XIV. ı Foto: Reuters

Durante la presentación participó Christopher Olah, cofundador de Anthropic, quien reconoció que las empresas del sector enfrentan presiones comerciales que pueden entrar en conflicto con decisiones orientadas al bienestar social.

Con información de Reuters y AP.

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