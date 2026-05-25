Papa León XIV pide ‘frenar’ avance de la IA; ve riesgos en información y uso militar

El papa León XIV hizo un llamado a los gobiernos y a la industria tecnológica para “frenar” y regular el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), pues advirtió que el avance acelerado de esta tecnología aumenta el riesgo de profundizar la desinformación, afectar el empleo y favorecer escenarios de conflicto armado.
Así lo expresó León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, dada a conocer este lunes en el Vaticano, durante un acto en el que participaron especialistas y representantes del sector tecnológico.
En el documento, el pontífice sostuvo que el desarrollo tecnológico no puede quedar únicamente bajo intereses económicos o empresariales, por lo que reclamó una participación más activa de los gobiernos.
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Asimismo, pidió la construcción de marcos jurídicos sólidos, mecanismos de vigilancia independientes y estrategias de formación para usuarios y ciudadanos.
“Lo que se necesita es una implicación política más activa, capaz de frenar las cosas cuando todo se acelera", escribió el líder de la Iglesia católica, en declaraciones recogidas por agencias internacionales.
Además, León XIV expresó preocupación por la concentración de datos y poder tecnológico en manos privadas. A propósito, afirmó que las decisiones relacionadas con la IA deben responder al bien común y no únicamente a objetivos de rentabilidad o competencia empresarial.
Papa condena posible uso militar de la IA
Otro de los puntos centrales del documento se relacionó con el uso militar de estas herramientas. El papa cuestionó el avance de sistemas capaces de intervenir en conflictos y advirtió sobre los riesgos de delegar decisiones irreversibles a tecnologías automatizadas.
Incluso señaló que no resulta aceptable transferir decisiones letales a sistemas de inteligencia artificial.
En paralelo, el texto criticó lo que denominó una “cultura del poder”, que, a juicio del Vaticano, impulsa la carrera tecnológica y favorece la normalización de la guerra.
León XIV también sostuvo que la teoría tradicional de la “guerra justa” ha quedado superada por las nuevas capacidades tecnológicas vinculadas con armamento y combate a distancia.
Encíclica podría cambiar debate sobre la IA
Por otra parte, especialistas y representantes del sector tecnológico consideraron que el documento podría convertirse en una referencia dentro del debate global sobre la IA.
Durante la presentación participó Christopher Olah, cofundador de Anthropic, quien reconoció que las empresas del sector enfrentan presiones comerciales que pueden entrar en conflicto con decisiones orientadas al bienestar social.
Con información de Reuters y AP.
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