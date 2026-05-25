Lula da Silva es diagnosticado con cáncer de piel; inicia radioterapia preventiva

Primer plano de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en un evento desde Brasilia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició un tratamiento preventivo de radioterapia luego de que médicos detectaran un caso de cáncer de piel en etapa temprana, informaron este lunes el Hospital Sirio-Libanés y autoridades del gobierno brasileño.

De acuerdo con agencias internacionales, el mandatario de 80 años comenzó una terapia complementaria después de que el pasado 24 de abril fuera sometido a una intervención para retirar una lesión diagnosticada como carcinoma basocelular, considerado el tipo más común de cáncer de piel.

Al centro, Lula da Silva en un evento en la Embajada de Brasil en Washington, Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Según un informe médico difundido por el Hospital Sirio-Libanés de Brasilia, el equipo encargado de su atención determinó aplicar un tratamiento adicional de radioterapia preventiva superficial en el cuero cabelludo, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevas lesiones.

Asimismo, los especialistas indicaron que el presidente brasileño mantendrá sus actividades habituales sin restricciones durante el proceso médico.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un evento desde Brasilia. ı Foto: Reuters

Reportes de la prensa brasileña señalan que Lula deberá completar 15 sesiones de radioterapia, incluida la iniciada este lunes.

Un portavoz de la Presidencia de Brasil precisó que la lesión detectada era de pequeñas dimensiones y fue identificada en una fase inicial de la enfermedad, lo que permitió implementar medidas preventivas posteriores a la cirugía.

Lula podría contender por un cuarto mandato como presidente de Brasil

Por otra parte, el tratamiento se desarrolla en un contexto político relevante para el mandatario. De acuerdo con agencias internacionales, Lula figura entre los principales perfiles de cara a las próximas elecciones presidenciales previstas para octubre, en las que podría buscar un cuarto mandato no consecutivo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un evento desde Brasilia. ı Foto: Reuters

El presidente brasileño ha enfrentado diversos episodios de salud durante los últimos años. Entre ellos destacan procedimientos médicos de emergencia realizados en 2024 para tratar y prevenir una hemorragia cerebral. Además, en 2011 recibió tratamiento por cáncer de garganta.

Pese a esos antecedentes, el informe médico más reciente señala que el jefe de Estado continuará con su agenda cotidiana mientras avanza el tratamiento preventivo.

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