Celebra Lula la asistencia de Presidenta en cumbre

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (a la derecha), saluda al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una cumbre entre España y Brasil celebrada en Barcelona, ​​España, el viernes 17 de abril de 2026.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró la presencia de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en grupo de líderes de países progresistas preocupados por el destino del orden democrático y el auge de la extrema derecha populista, lo que muestra el crecimiento de su movimiento.

“Si la Presidenta de México y el presidente de Sudáfrica vienen, eso significa que nuestro grupo está creciendo”, comentó Lula da Silva sobre cómo considera que la marea podría estar cambiando a favor de los partidos políticos progresistas y de centro.

El Tip: Fue realizada la Primera reunión España-Brasil este viernes, en Barcelona, donde se firmaron varios acuerdos bilaterales.

El Presidente de Brasil inició el viernes una visita de dos días a España, cuando él y su homólogo español, Pedro Sánchez, se reunieron un día antes de encontrarse con otros líderes en la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

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El evento fue impulsado por Brasil y España en 2024 como un foro para intercambiar ideas destinadas a combatir el “extremismo, la polarización y la desinformación” que socavan la democracia participativa, según los organizadores.

Esta edición contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y los líderes de otros países, desde Uruguay y Lituania hasta Ghana y Albania.

Sánchez y Lula han sido contundentes en sus críticas a la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán, la cual ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía. Durante una conferencia de prensa de una hora tras su cumbre, ambos se pronunciaron a favor de la paz, sin mencionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en el pasado amenazó a ambos con aranceles punitivos.

Lula y Sánchez están entre los pocos líderes progresistas que han resistido un giro hacia la derecha y siguen siendo populares en sus países, mientras defienden acuerdos multilaterales, derechos humanos, protecciones ambientales e igualdad de género.