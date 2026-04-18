¿Perro Caramelo ya es raza mexicana? Las autoridades lo reconocen

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) sorprendió a las redes sociales al otorgar un reconocimiento especial a un personaje muy conocido, el “perro Caramelo”.

Aunque no es una raza oficial ante la ciencia, la dependencia decidió incluir a estos perritos mestizos de color miel en su lista de razas que dan identidad a México.

El objetivo de esta medida es darle valor al perro criollo y combatir el estigma de que valen menos por no tener pedigrí. En su publicación, el “Caramelo” aparece junto a perros famosos como:

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Xoloitzcuintle: El perro sagrado de nuestros antepasados.

Chihuahua: El perro mexicano más conocido en el mundo.

Calupoh: El imponente perro lobo mexicano.

La autoridad destacó que estos animales son piezas clave en la sociedad, ya sea como mascotas, rescatistas o protectores, por lo que merecen una tutela responsable.

Esta tendencia comenzó en 2025 en Brasil con una campaña de la marca Pedigree. Se dieron cuenta de que los perros mestizos tienen un 90% menos de probabilidades de ser adoptados que los de raza.

Al llamarlos con orgullo “vira-lata caramelo” y mostrar su riqueza genética, lograron que la gente empezara a verlos como parte de su cultura.

La noticia generó diversas reacciones, desde comentarios divertidos hasta peticiones, muchos usuarios preguntaron con humor por qué no se incluyó al clásico “perrito blanco de pelo chino” que también abunda en las calles.

Asimismo, algunos señalaron que el perro de color miel representa una identidad latina más amplia, al ser común en toda Latinoamérica y no solo en México.

Por último, diversos grupos protectores de animales aprovecharon para recordar que, más allá de estos reconocimientos simbólicos, es urgente contar con leyes más estrictas que castiguen con fuerza el maltrato y el abandono.

Con este gesto, se busca que más personas se animen a adoptar a estos perritos, recordando que su lealtad es igual o mayor a la de cualquier perro de raza.