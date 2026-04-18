El estreno de la película Michael, la biopic dedicada al legado de Michael Jackson, está a pocos días de llegar y ha despertado expectativa entre los fanáticos de la música, así como entre los coleccionistas.

Cada vez que se lanza una película popular, las cadenas de cine en México suelen preparar artículos exclusivos con referencias visuales pensadas especialmente para satisfacer a los fanáticos de la cinematografía.

Este 22 de abril habrá vasos coleccionables que buscan rendir homenaje al Rey del Pop y convertirse en piezas un recuerdo para quienes asistan a las funciones; en La Razón te contamos cómo puedes conseguirlos y cómo lucen.

Michael: Estos son los coleccionables de la película del Rey del Pop

Para el estreno de Michael, habrá coleccionables disponibles en cadenas de cine de México. En el caso de Cinépolis, la empresa Ping Solutions reveló que lanzarán un vaso coleccionable que destaca por su diseño brillante color plateado, cubierto de destellos que evocan los reflectores de un escenario.

La textura remite al icónico guante de lentejuelas que Michael Jackson popularizó en los años 80, mientras que los acentos metálicos recuerdan las chaquetas legendarias que marcaron sus videoclips y conciertos.

Este vaso coleccionable incluye además una placa conmemorativa con el nombre “Michael”. El costo será de 355 pesos mexicanos, con refresco incluido.

La preventa arranca el 23 de abril exclusivamente para socios de Club Cinépolis en niveles Fanático y Súper Fanático, mientras que la venta general comenzará el 24 de abril en complejos participantes, es decir, el día del estreno de la película Michael.

De lujo! 😍😍

Asi es el vaso coleccionable de MICHAEL JACKSON, que vendera cinépolis#michaeljackson pic.twitter.com/Ad4Gw5gl2z — VASOS DE CINE Y COLECCIONABLES (@vasosdecineyco1) March 9, 2026

Por su parte, Cinemex también ofrecerá un vaso coleccionable inspirado en el poster de la película de Michael Jackson, según ha publicado en redes la propia cadena de cine.

Éste estará disponible a partir del 21 de abril, únicamente en combo, con un precio de 260 pesos. El paquete incluye el vaso promocional, unas palomitas grandes clásicas y un helado.

🎤✨ ¡Atención fans del Rey del Pop! ✨🎤



Cinemex trae para ti un increíble **vaso coleccionable de Michael Jackson** que no te puedes perder 😍🔥



📅 **Disponible a partir del 21 de abril**

💥 **Exclusivo en combo**

💰 **Precio: $260 pesos** pic.twitter.com/la7aGlHvfp — VASOS DE CINE Y COLECCIONABLES (@vasosdecineyco1) April 18, 2026

¿Cuándo se estrena en México Michael?

La película Michael llegará a las salas mexicanas el viernes 24 de abril de 2026, fecha en la que los fans podrán disfrutar de la historia del ícono del pop en la gran pantalla.