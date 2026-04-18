¿Habrá cárcel? Karely Ruiz revela si habrá consecuencias legales con Alfredo Adame

La influencer da detalles luego de la pelea de su esposo contra el conductor

La modelo Karely Ruiz rompió el silencio sobre el conflicto legal entre su esposo, Jhon Echeverry, y el conductor Alfredo Adame, tras el altercado físico ocurrido durante el pesaje del evento Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey.

En entrevista para el programa Todo para la Mujer, Karely aclaró que, pese a las amenazas de Adame de presentar una denuncia penal, no han recibido ninguna notificación legal.

“La seguimos esperando”, afirmó la regiomontana, minimizando las advertencias del veterano actor.

El conductor dijo que presentaría cargos ı Foto: Redes sociales

Ruiz explicó que la reacción de su esposo el pasado 15 de marzo fue en defensa propia ante meses de agresiones verbales por parte de Adame.

El conflicto se originó por insultos previos en los que Adame solía llamarla “trozo de silicón” y utilizaba otros calificativos ofensivos.

Ante esto, Jhon Echeverry justificó su postura en redes sociales explicando que su intención fue poner un límite a las agresiones hacia su pareja, bajo la premisa de que “a las mujeres se les respeta”.

A pesar del roce, Karely tomó con humor el resultado del combate estelar donde Adame venció a Carlos Trejo.

La modelo confesó que ella esperaba que el actor perdiera: “Yo creo que Trejo iba ganando, pero ganó Adame. Me calló la boca”, bromeó.

El Ring Royale 2026 fue un éxito de audiencia, reuniendo a celebridades en peleas de boxeo y shows musicales. El momento más tenso ocurrió durante el pesaje, cuando la seguridad tuvo que intervenir para separar a Echeverry y Adame.

Aunque el conductor aseguró que el incidente puso en riesgo el espectáculo, hasta ahora el conflicto se ha mantenido únicamente como una disputa mediática sin consecuencias en los tribunales de Monterrey.