Según versiones difundidas en medios y redes sociales en las últimas horas, Zayn Malik habría agredido físicamente a su excompañero de One Direction Louis Tomlinson durante la grabación de una serie que buscaba reunirlos en un viaje por carretera por Estados Unidos.

El supuesto altercado entre los cantantes británicos no sólo habría fracturado la relación entre ambos, sino que también habría puesto en riesgo la producción de Netflix, que era sumamente esperada entre las y los seguidores del grupo. En La Razón, te contamos lo que se sabe de este conflicto.

Zayn Malik habría golpeado a Louis Tomlinson; proyecto de Netflix quedaría cancelado, se rumora

Este sábado 18 de abril, distintos usuarios de redes sociales como TikTok y X, antes Twitter, han difundido que Zayn Malik habría golpeado a Louis Tomlinson, ambos exintegrantes de One Direction.

Todo se originó a partir de un artículo de The Sun, donde se afirma que los cantantes británicos tuvieron una fuerte pelea mientras rodaban una serie de Netflix sobre un viaje juntos por carretera en Estados Unidos.

De acuerdo con lo difundido, la discusión entre los artistas escaló hasta convertirse en una agresión física. Zayn Malik habría golpeado a Louis Tomlinson en la cara, provocándole un corte y una conmoción cerebral que requirió atención médica.

Sumado a esto, las fans de One Direction descubrieron que Louis y sus hermanas Daysi, Phoebe y Lottie, dejaron de seguir a Malik en Instagram.

toda la familia tomlinson lo dejo de seguir... https://t.co/bsdWGmsuRC pic.twitter.com/bVoKnF66aw — broken jump (@ltrsiee) April 18, 2026

Del mismo modo, una publicación de Nicola B. Marsh, directora de la serie de Netflix sobre los viajes por carretera de Zayn Malik y Louis Tomlinson, podría confirmar que el artículo de The Sun es real y sí hubo una pelea entre los cantantes.

“Y ahí se va el último año de trabajo“, escribió la realizadora en su historia de Instagram, junto a la portada de The Sun, donde aparecen los intérpretes.

Esta serie era significativa para las y los fans de One Direction, pues era el reencuentro público entre dos de sus integrantes tras el fatídico marzo de 2015, cuando Malik salió de la banda.

Hasta el momento, ni Zayn Malik, ni Louis Tomlinson han emitido declaraciones al respecto a la prensa o en redes sociales. De igual forma, Netflix permanece en silencio.