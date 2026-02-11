¿Zayn Malik nunca amó a Gigi Hadid?: ‘Tal vez era lujuria’ | VIDEO

Gigi Hadid y Zayn Malik fueron una de las power couples de la década del 2010, quienes tuvieron una relación de aproximadamente seis años, donde la pareja tuvo varias rupturas, reconciliaciones y nació su única hija, Khai.

¿Zayn nunca amó a Gigi Hadid?

Ahora, durante el más reciente episodio del podcast Call Her Daddy, Zayn Malik admitió que lo que sentía por Gigi Hadid cuando eran pareja no era amor, a pensar de que en su momento él pensó lo contrario. Su declaración encendió las redes sociales.

En el programa, Alex Cooper cuestionó al artista sobre una declaración del 2024 donde dijo no estar seguro de haberse enamorado de Hadid. Ante esto, el cantante sostuvo su declaración y ahondó en su explicación.

“Sí. Mi comprensión del amor está en constante evolución (...) en ese momento, quizá pensé que era amor, pero al crecer me di cuenta que quizá no. Tal vez era lujuria (..) No siento que fuera amor", admitió el famoso.

Sin embargo, el cantante recalcó que sí ama a Gigi porque ella es la razón de que su hija Khai está en este mundo, por lo que además señala que le tiene un profundo respeto a la icónica modelo. “Siempre la amaré, pero no sé si alguna vez estuve enamorado de ella”, precisó.

Zayn about Gigi Hadid on the new CallHerDaddy episode:



“I will always love G, she’s the reason my child is on this earth, and I have the utmost respect for her.” pic.twitter.com/dbyDLKxyHq — ‎ً (@ZJMCRAVE) February 11, 2026

Los famosos comenzaron su relación a finales de 2015, después de haber sido captados en una fiesta que hizo estallar los rumores sobre un romance entre los dos. En ese momento, él había dejado de lado su romance con Perrie Edwards de Little Mix y ella su relación con Joe Jonas.

Un mes después de que fueron vistos, en diciembre del 2015, Malik compartió una Polaroid en blanco y negro de él y la modelo abrasándose, con lo que confirmaron su relación.

La pareja enfrentó diversos rumores de separación a lo largo de su relación, pero lograban superar los altibajos y en 2020 recibieron a su única hija juntos.

La pareja se separó de manera oficial en octubre de 2021 por problemas entre Zayn y Yolanda Hadid, madre de Gigi, quien puso una denuncia en contra de Malik por una supuesta agresión. A pesar de todo, mantienen una relación cordial por su hija de cinco años de edad.

Actualmente, Gigi Hadid está comprometida con Bradley Cooper, mientras que Zayn Malik se encuentra soltero y asegura que se dio cuenta de que se siente más libre sin una relación.