Bradley Cooper y Gigi Hadid se van a casar; el actor habría pedido permiso a Yolanda Hadid

El mundo del espectáculo se sorprendió con la noticia de que el actor Bradley Cooper le propuso matrimonio a la supermodelo Gigi Hadid, tras dos años de relación. La propuesta fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja y marca un nuevo capítulo en una historia que ha captado la atención de la prensa internacional.

Sin embargo, esta emoción trajo consigo críticas, pues Cooper tiene 50 años y Hadid tiene 30 años. Algunos comentarios en redes son “Barbie y el abuelo de Ken”, “¿y ese fósil?“, entre otros, en los que los fans muestran su descuerdo.

De acuerdo con reportes, Bradley Cooper, de 50 años, le pidió matrimonio a su novia Gigi Hadid, de 30. Se espera que la boda se realice en los próximos meses.

De acuerdo con el medio Daily Mail, el actor siguió un gesto tradicional al hablar primero con Yolanda Hadid, madre de la modelo, para pedir formalmente la mano de su hija.

Posteriormente, Gigi Hadid compartió con su padre su intención de casarse, lo que fue interpretado por sus amistades como un paso definitivo hacia la oficialización del compromiso.

“Que Gigi le diga a su padre que quiere casarse con Bradley es un gran paso, es mucho más oficial”, señaló una fuente cercana a la familia.

Los reportes también indican que la pareja planea celebrar su boda en 2026, en Nueva York, ciudad donde ambos residen y han construido una vida en común junto a sus hijas.

La noticia rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los seguidores de ambos celebraron la unión. No obstante, también les llovieron críticas, sobre todo por la diferencia de edad entre Gigi Hadid y Bradley Cooper, que es de 20 años.

Pese a todo, la pareja de famosos parece dejar de lado las habladurías y llegar al altar.

¿Bradley Cooper ha estado casado antes?

El actor Bradley Cooper, conocido por Ha nacido una estrella y sus múltiples nominaciones al Oscar, estuvo casado una sola vez. Fue con la actriz Jennifer Esposito, entre 2006 y 2007, matrimonio que terminó en divorcio.

Tras ese divorcio, el famoso no volvió a casarse, aunque mantuvo relaciones muy públicas con Renée Zellweger, Zoe Saldaña y la modelo rusa Irina Shayk, con quien tuvo a su hija Lea en 2017. Su relación con Shayk terminó en 2019.

¿Gigi Hadid ha estado casada?

Gigi Hadid nunca se ha casado, aunque sí tuvo una larga y mediática relación con Zayn Malik, exintegrante de One Direction.

Estuvieron juntos de manera intermitente entre 2015 y 2021. En septiembre de 2020 nació su hija Khai.