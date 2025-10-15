Así desfiló Gigi Hadid en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 | VIDEO

Gigi Hadid se ha convertido en una de las caras más exitosas en el mundo del modelaje y año tras año, la vemos desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show, tal como ocurrió este año, donde la artista sacudió la pasarela con diferentes atuendos.

La primera aparición de Gigi Hadid en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 fue para la sección rosa y se trató de un bustier largo y calzoncillos altos, junto con una enorme bata de un tono un poco más claro con mucho volumen.

La modelo se mostró cautivadora con un recogido y un maquillaje natural pero que lograba marcar sus facciones de la mejor manera, lo que generó una gran recepción por parte del público.

Más avanzado el desfile, Gigi volvió a aparecer, ahora con un body blanco con una pequeña falda en la parte abaja y detalles plateados en al zona del pecho, los zapatos y los aretes.

Lo que destacó fueron las enormes alas de un material rígido que le llegaban hasta los tobillos e iban sujetas desde su espalda, destacando como unas de las alas más llamativas de la edición.

gigi hadid at the victoria’s secret fashion show pic.twitter.com/BbohN3Meqv — 2000s (@PopCulture2000s) October 15, 2025

¿Quién es Gigi Hadid?

El nombre real de la modelo es Jelena Noura Hadid y nació en Los Ángeles, California en 1995, por lo que tiene 30 años de edad. Mide 1.80 cm y es la hermana de Bella Hadid.

Tras estudiar la secundaria, se mudó a Nueva York, donde se centró en sus estudios y su carrera de modelo. Estudió psicología criminal en La Nueva Escuela desde el otoño de 2013, pero suspendió sus estudios para centrarse en su carrera de modelo.

Su carrera en el modelaje comenzó a los dos años de edad, tras ser descubierta por Paul Marciano de Guess. Se detuvo para centrarse en sus estudios, hasta que volvió al modelaje en 2011. Fue en febrero de 2014 que debutó en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2014 para Desigual y al año siguiente, desfiló por primera vez para Victoria’s Secret.

Sobre su vida privada, se sabe que tuvo una hija llamada Kai con Zayn Malik, ex integrante de One Direction. Además, desde el 2023 está en una relación con el actor Bradley Cooper. En 2014, Gigi Hadid reveló que padece la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides.