Karol G desfila en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025; así fue su presentación | VIDEO

Karol G era una de las cantantes que se presentó este miércoles en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, uno de los eventos de moda más importantes que este año destacó por su gran producción, además de la aparición de grandes modelos y artistas.

Así fue la participación de Bella Hadid en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Fue a la mitad del desfile de Victoria’s Secret que Karol G apareció, en medio de una estética roja y con las primeras notas de ‘Ivonny Bonita’. Al inicio, pudimos ver a ‘La Bichota’ modelando brevemente un conjunto negro en la pantalla.

KAROL G CANTANDO IVVONY BONITA MIENTRAS DESFILA BELLA HADID DIOS MÍO QUE ICONICO pic.twitter.com/WbHXoYCLKT — tps (@tpsmami) October 15, 2025

Después, apareció con un traje completo color con detalles de pedrería colgantes. Uno de los momentos más icónicos fue ella cantando el coro de ‘Ivonny Bonita’ con Bella Hadid en el centro de la pasarela modelando, al tratarse de una de las modelos más importantes de su generación.

Karol se mantuvo a un costado de la pasarela mientras le cantaba a las modelos y en las pantallas se podían leer palabras como ‘icónica’. La famosa tuvo un momento de baile sensual al final de la canción, acompañada de un hombre que tocaba percusiones.

La siguiente canción que interpretó fue ‘Larina Forever’ y el momento de impacto fue al final de la canción, pues tras abandonar el escenario unos segundos, se abrieron las puertas para mostrarla a ella con unas alas delgadas y finas.

El momento fue bastante icónico y celebrado en redes sociales, pues pudimos ver a Karol G en una faceta no tan conocida pero donde no dejó de ser ella misma, al modelar e impactar con su figura latina. Te dejamos algunas de las reacciones del momento.