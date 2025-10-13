¿Karol G y Feid terminaron? Surgen rumores y así responde la cantante

En redes sociales, el público ha comenzado a rumorar que Karol G y Feid terminaron su relación, a pesar de que es considerada como una de las más estables en el ambiente de la música urbana latinoamericana.

¿Por qué dicen que Feid y Karol G habrían terminado?

Y es que en los últimos días, han habido varios detalles que han hecho que el público sospeche de un posible final en la relación entre Feid y Karol G, desde que la hermana de la colombiana publicó una historia que dio de qué hablar, cuando publicó una foto con la parte de una canción de Anuel Aa, ex de la famosa.

Las especulaciones suceden no solo porque en las últimas semanas no se ha visto a ambos artistas juntos, sino por otros detalles que consideran relevantes, incluyendo que ‘La Bichota’ había desarchivado por un momento una foto con Anuel.

Por su parte, en las últimas horas Feid dio de que hablar con una publicación en la que anuncia que se tomará un descanso de los escenarios durante lo que resta del año. Lo que llamó la atención fue que él eligió la canción ‘Se lo juro mor’, que han considerado una indirecta a la famosa.

Mi traumatismo : 😭💚🩷 Feid y Karol G pic.twitter.com/S6k8arSsPL — Mxmxcita.14 (@chicaNerviosa1) October 9, 2025

Karol G habla de Feid en reciente entrevista, ¿termina con rumores de ruptura?

Fue el pasado 3 de octubre en el podcast de Sirius XM que la artista habló sobre su canción ‘Verano Rosa’ junto al cantante que sale en su álbum Tropicoqueta.

“Verano rosa era para mí, es mi forma de expresar ese verano perfecto, verano sin fin que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano, no importa qué. Hay personas que te hacen sentir. La persona con la que yo hago canto esta canción, me hace sentir eso”, expresó ella.

De este modo, la famosa reforzó la percepción de que la relación sentimental entre ambos artistas continúa vigente, a pesar de no mencionarla de manera directa.

Para muchos, las recientes declaraciones de Karol G sobre su canción con Feid no ha sido suficiente para apagar los rumores de una ruptura y esperan con ansias que la pareja deje ver de cierta forma que siguen juntos o por el contrario, hagan oficial su separación. La pareja confirmó su relación en 2023.