La cantante colombiana Karol G anunció que el Tequila 200 Copas, inspirado en el himno que lleva el mismo nombre, ya se puede comprar. La bebida hecha 100 por ciento de Agave Azul fue creada en colaboración con Casa Dragones y tiene un empaque exclusivo que contiene la letra de la canción oculta “200 Copas”.

Karol G lanza el Tequila 200 Copas

“Hoy, después de casi 3 años de trabajar en esto, puedo anunciarles, por fin, que 200 Copas, nuestro Tequila, es una realidad @200copasbycasadragones”, inició la colombiana.

Además, mencionó que el nombre de su marca de tequila está inspirado en su canción “200 Copas”, lanzada en 2021 y la importancia del tema en su carrera: “Que lo que empezó con una canción, se volvió un movimiento y ahora estará presente con ustedes en cada una de sus fechas y celebraciones especiales”.

Karol G también agradeció a su socia por ayudarle a crear el tequila 200 Copas. “Además de tener el honor de decir hoy que @berthagonzalezn quien es la primera maestra tequilera mujer, fundadora y CEO de Casa dragones, es mi socia en este proyecto, que creyó en esta idea loca desde el día uno y con quien he estado soñando y trabajando apasionadamente”, expresó.

Añadió que, aunque hacer realidad este proyecto fue tardado y tuvo que trabajar mucho en ello, todo es con el fin de crear algo único para los fans. Del mismo modo, agradeció a su público por el apoyo. “Familia, se los presento porque esto es tan mío como de ustedes… Gracias por ser la inspiración de tantas cosas en mi vida… Hoy brindamos porque es un lujo poder compartir los momentos. Y Ahora sí… ¡ARRIBA ESAS COPAS, SALUD!“, finalizó Karol G.

Karol G Tequila 200 Copas: ¿Dónde comprar y cuánto cuesta?

Según el sitio web de Casa Dragones, el Tequila 200 Copas de Karol G está elaborado a mano con 100 por ciento de Agave Azul y añejado por más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida. Además, se afirma que este tequila Cristalino tiene una suavidad excepcional, y revela notas profundas y matizadas de roble, miel y agave asado dulce.

Del mismo modo se señala que el empaque exclusivo tiene la letra de la canción oculta dentro de la caja y está firmado por Karol G y Bertha González Nieves, CEO y Cofundadora de Casa Dragones. El nombre 200 Copas se encuentra grabado en la botella.

El Tequila 200 Copas puede adquirirse en línea desde el sitio de Casa Dragones. Sin embargo, debido a que la disponibilidad de venta en línea de este producto es limitada, debes registrarte para poder comprar. Una vez que el producto se encuentre disponible, los pedidos se procesarán con base en el orden de recepción.

La botella contiene 750 mililitros de tequila y cuesta dos mil 089.00 pesos mexicanos.