Karol G y su tremendo show de medio tiempo en el Kansas City Chiefs vs Los Ángeles Chargers en Brasil (VIDEO)

Este año la National Football League (NFL) tendrá siete juegos internacionales y el primero se llevó a cabo en Brasil, donde Karol G fue la elegida por los altos mandos de la liga para ponerle sabor latino al partido entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers.

La artista colombiana cantó sus mejores éxitos en el Arena Corinthians y su vestuario tuvo relación con su último disco “Tropicoqueta”, el cual tiene diferentes éxitos como ‘Papasito’ y ‘Latina Foreva’, pistas que se escucharon en el medio tiempo del encuentro en Sao Paulo.

Desde hace algunos meses, la NFL anunció a Karol G para el show de medio tiempo en Brasil, pero después de este compromiso, los aficionados de los emparrillados ya están a la espera del aviso por parte de la liga de qué artista se presentará en el halftime show del Super Bowl LX.

Karol G en el medio tiempo del NFL GAME en São Paulo. 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/iQiEyqybrc — Karol G Info (@KarolGStats_) September 6, 2025

Taylor Swift, una de las opciones para el halftime show del Super Bowl LX

Una de las artistas más grandes de Estados Unidos es Taylor Swift, quien en la última temporada de la NFL estuvo muy involucrada en la liga, porque su actual pareja es el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Hace unas semanas, Roger Goodell, comisionado de la National Football League, fue cuestionado sobre una posible aparición de la artista estadounidense en el halftime show del Super Bowl LX.

Goodell no negó ni afirmó la propuesta, dejando en claro que Taylor Swift es una de las opciones para amenizar el medio tiempo de uno de los partidos más vistos en el mundo, pues muchas personas ven el Super Bowl por el show que organiza la NFL.

Siete juegos internacionales tendrá la NFL esta temporada

Antes de iniciar la temporada 2025, la National Football League anunció los siete juegos internacionales que se llevarán a cabo este año, pues algunas ciudades recibirán por segunda vez a dos equipos de la NFL y otras realizan su debut esta campaña.

El primer juego fue el de Brasil; después tendremos un partido en Dublín entre los Minnesota Vikings y los Pittsburgh Steelers. La ciudad de Londres, Inglaterra, tendrá tres compromisos: Vikings vs. Browns, Broncos vs. Jets y Rams vs. Jaguars.

Los últimos dos encuentros se disputarán en Berlín, Alemania, entre los Atlanta Falcons y los Indianápolis Colts, mientras que por primera vez la ciudad de Madrid, España, albergará un juego de la NFL entre Washington Commanders y Miami Dolphins, en la cancha del Santiago Bernabéu.

DCO