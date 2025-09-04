Se suspende el primer partido de la NFL entre Eagles y Cowboys; los aficionados están preocupados por su reanudación

Terrible noticia en el kickoff de la NFL. El partido entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys fue suspendido por una tormenta eléctrica que se hizo presente en las inmediaciones del Lincoln Financial Field.

El compromiso se encontraba en el segundo tiempo y el marcador se encuentra 20-24 a favor de los locales, pero tendremos que esperar un buen rato para que los jugadores vuelvan a la acción en el emparrillado.

Como bien se sabe, un partido de futbol americano tiene una duración de 30 minutos entre las dos partes, lo que significa que cada cuarto tiene 15 minutos y el compromiso debería terminarse poco después de una hora, pero en los emparrillados un encuentro puede durar hasta cuatro horas.

The Cowboys-Eagles game is currently in a weather delay ⬇️ pic.twitter.com/3Ev6zddchv — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 5, 2025

¿A qué hora podría reanudarse el Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys?

El encuentro entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys fue suspendido a cuatro minutos de terminarse el tercer cuarto, esto por una tormenta eléctrica que se presentó en las inmediaciones del Lincoln Financial Field.

Es por eso que las personas de protección civil decidieron mandar a los jugadores a los vestidores y que los aficionados se resguardaran por si un trueno caía en el emparrillado de las Águilas de Filadelfia.

En la transmisión del partido informaron que los protagonistas regresarán al campo de juego en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México, para que el partido inaugural de la Temporada 2025 de la NFL se reanude.