NFL enfatiza el juego limpio y castiga violencia

La NFL quiere que los jugadores se diviertan dentro de las reglas.

Es por eso que la liga enfatizará el juego limpio y tomará medidas enérgicas contra los gestos violentos y de índole sexual esta temporada.

“Los gestos antideportivos como simular o disparar un arma o blandir un arma, o gestos inapropiados como un corte de garganta, o gestos sexuales desafortunados, aumentaron un 133%, por lo que es un punto de énfasis. Los oficiales lo han señalado como un dato importante para los clubes. Es sólo una de ésas áreas en las que la liga quiere trabajar activamente. Hay muchas maneras para que los jugadores puedan celebrar, y se les ocurren formas muy únicas y a menudo entretenidas, así que queremos que se concentren en ésas y no en las áreas inapropiadas”, señaló el jueves el analista de reglas de arbitraje de la NFL, Walt Anderson.

En abril, la NFL amplió los actos prohibidos para incluir la prohibición del gesto de “limpiarse la nariz” que el ejecutivo de la liga, Troy Vincent, dijo que está asociado con pandillas.

La regla de conducta antideportiva ahora establece: “cualquier gesto violento, incluyendo la seña de un corte de garganta, simular disparar o blandir un arma, o usar el gesto de ‘limpiarse la nariz’, además de acto que sean sexualmente sugestivos u ofensivos.

“No hay lugar en el juego para estar de pie sobre tu oponente. No hay lugar en el juego para tener gestos violentos. Ése no es el juego de futbol americano. Sólo tenemos que jugar según las reglas, respetar a tu oponente, respetar a tus compañeros de equipo y jugar”, dijo en un mensaje de video Vincent mismo que fue enviado a los equipos.

