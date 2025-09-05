NFL Experience México enciende la pasión de los aficionados en el Kickoff de la temporada 2025

La CDMX vivió al máximo el inicio del mejor futbol americano del mundo con la NFL Experience México, en donde decenas de fans de todos los equipos convivieron para ver el Kickoff entre Dallas y Philadelphia.

En el Frontón Bucareli, los aficionados de la NFL se reunieron para vivir de cerca lo que las franquicias de la liga tienen por ofrecer; juegos, activaciones y tres pantallas gigantes en las que vieron el primer duelo de la temporada.

El evento contó con la presencia de Alfredo Gutiérre, embajador mexicano de los 49ers, además de algunas porristas de Dallas y Miami. De igual manera, estuvieron Diana Flores, Allison Salazar y Mónica Rangel, medallistas de oro de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football en los World Games 2025.

Entre las actividades que la afición encontró, podíamos poner a prueba tus habilidades lanzando el balón, además que podíamos tomarte con equipamento que utilizan los jugadores, para sentir en carne propia lo que sienten los jugadores.

“Me encanta que tengan esto con el público mexicano, siendo algo que genera parte de familia, unión, es bastante familiar”, comentó para este medio Rafael Medero, fans de Dallas que acudió al evento.

De esta manera la NFL reafirma su profunda conexión con México, que en el pasado ha tenido juegos de temporada regular, aunque en los años recientes no hemos podido ver un juego de la liga en suelo nacional.

▶️ #Video | La afición nos cuenta a su favorito para salir campeón, la decepción y la sorpresa de la temporada de la #NFL 🤯



📹: @AyalarAlejandro @rdrig_x / @LaRazon_mx pic.twitter.com/FHq15E1WfX — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 5, 2025

Además, se contó con el trofeo original que se entrega al campeón del Super Bowl, el Vince Lombardi, que esta temporada será defendido por los actuales monarcas los Philadelphia Eagles. No era una replica, se trató del original, demostrando el valor que la NFL le da a México.

Eagles vence a Dallas en inicio de la NFL

Al final, la afición que se dio cita para ver el juego inicial de la temporada 2025 en la NFL Experience México no se fue decepcionada, ya que vivieron un intenso partido inicial, en donde los campeones del Super Bowl vencieron a Dallas en un juego interrimpido por lluvia.

Jalen Hurts corrió para dos touchdowns y los Eagles vencieron 24-20 a los Cowboys, que ganaban por 24-20 con 4:44 minutos restantes en el tercer cuarto cuando el juego se interrumpió 1:05 horas debido a relámpagos en el área alrededor del Lincoln Financial Field.

▶️ #Video | Enrique Garay (@quiquegaray), periodista deportivo y experto de la #NFL, nos da sus predicciones para esta temporada del fútbol americano 🏈



¿Patrick Mahomes es mejor que Tom Brady?🤔 Garay nos cuenta toda la verdad 👇



📹: @AyalarAlejandro - @rdrig_x / @LaRazon_mx pic.twitter.com/vPV3KHTt9L — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 5, 2025

Prescott lanzó un pase incompleto en cuarta y tres con 1:54 restantes para que naufragara el último intento de remontada de Dallas. Pasó para 188 yardas. Hurts desgastó a una defensa de los Cowboys carente de Micah Parsons, quien fue cedido mediante un canje en la antesala de la campaña. El quarterback de los Eagles realizó acarreos de touchdown de cuatro y ocho yardas.

Y no requirió del tush push, la polémica jugada que usaron los Eagles la campaña pasada en sus avances cortos y que fue ratificada como legal por la liga para esta campaña. Hurts celebró una anotación lanzando el balón a las gradas y encogiéndose de hombros al igual que su amigo y mentor, Michael Jordan, quien recibió una cálida ovación cuando fue mostrado en la pantalla gigante.

aar