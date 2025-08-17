¡Bicampeonas! Selección Mexicana de Flag Football gana el oro en los World Games tras vencer a Estados Unidos

La Selección Mexicana ganó el oro en Flag Football en los World Games Chengdu 2025.

La Selección Mexicana de Flag Football se proclamó bicampeona de los World Games, luego de imponerse a Estados Unidos 26-21 en la última jugada en Chengdu 2025.

El equipo nacional se repuso de una anotación a segundos de terminarse el duelo para conquistar la medalla de oro.

Medalla de oro!! 🥇🇲🇽



La selección es bicampeona de los World Games!



En un partidazo digno de una final, México🇲🇽 vence en la última jugada 26-21 a Estados Unidos🇺🇸 en la final del torneo de flag football femenil en Chengdu 2025. pic.twitter.com/g5s00D9NK3 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 17, 2025

México cumplió con las expectativas, pues defendió con éxito el oro obtenido en el verano del 2022 en Birmingham, Inglaterra.

Aquella vez, la Selección Mexicana también terminó en lo más alto del podio tras doblegar a Estados Unidos, equipo al que en dicha ocasión se impuso por un categórico 39-6 en la gran final.

El camino de México al oro del Flag Football en Chengdu 2025

La Selección Mexicana de Flag Football comenzó su andar en Chengdu 2025 con una victoria sobre Japón. La segunda víctima de las tricolores fue Gran Bretaña, que llegó como el campeón de Europa.

México ratificó su condición de favorito al oro con su contundente y aplastante victoria de 40-0 sobre su similar de China en la ronda de cuartos de final.

En las semifinales de Chengdu 2025, la Selección Mexicana de Flag Football derrotó por pizarra de 25-13 a Canadá, con la que igualaba 13-13 al medio tiempo.

¡BICAMPEONAS! ¡Orgullo mexicano! ✨🏆

La Selección Femenil de Flag Football volvió a colgarse el oro en los World Games, demostrando que México es potencia mundial en el deporte. 🇲🇽🔥



📷: @FMFAOFICIALMX pic.twitter.com/CMN8uYKj2J — NFL México (@nflmx) August 17, 2025

México cobra revancha ante Estados Unidos en los World Games

La Selección Mexicana de Flag Football cobró revancha de Estados Unidos un año después de haber perdido la final del Mundial de esta disciplina ante las vecinas del norte.

Aquella vez, Diana Flores y compañía sucumbieron por marcador de 31-18 para quedarse con la medalla de plata en el evento que tuvo como sede a Lahti, Finlandia, con la participación de 23 selecciones.

EVG