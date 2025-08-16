Pumas deja escapar el triunfo en cancha del campeón Toluca

Toluca y Pumas dividieron puntos en la cancha del Nemesio Díez.

Los Pumas no pudieron conseguir su segundo triunfo del Apertura 2025 pese a tener en desventaja durante gran parte del juego de la Jornada 5 al Toluca, con el que igualaron 1-1 en el Estadio Nemesio Díez.

Jorge Ruvalcaba adelantó a los auriazules al minuto 12 con un remate de derecha en el área tras una asistencia de Rubén Duarte.

La armó lindo @PumasMX... Y bueno, la definición de Ruvalcaba, ¡magistral! 🔥



Acá les dejamos la anotación de los universitarios ante el Diablo. 📹#J5 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/7xwqluvohX — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 17, 2025

🔥¡GOOOL del ‘Canelo’! Angulo tuvo fortuna y con un disparo empata el partido para Toluca 🔴 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/cJVopuRKQS — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 17, 2025

El portugués Paulinho asistió al minuto 67 a Jesús Angulo, quien no perdonó y con un toque de zurda para darle el empate a los Diablos Rojos.

Este empate deja a Pumas con una cosecha de cinco unidades y fuera de zona de play-in, mientras que el Toluca llegó a 10 puntos para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación.

Toluca, con la mente puesta en la Leagues Cup

Toluca volverá a la actividad a mitad de semana para disputar los cuartos de final de la Leagues Cup, torneo en el que fue el mejor club mexicano en la primera fase.

Los Diablos Rojos enfrentan el miércoles 20 de agosto al Orlando City en busca del boleto a las semifinales de la competencia entre equipos de la Liga MX y la MLS.

El encuentro entre Toluca y Orlando City se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Próximos juegos de Pumas y Toluca en la Liga MX

Después de su empate, Toluca y Pumas estudian a Cruz Azul y Puebla, sus próximos rivales en el Apertura 2025, de manera respectiva.

Los Diablos Rojos visitan la capital del país para meterse a Ciudad Universitaria, donde se verán las caras con Cruz Azul el sábado 23 de agosto en uno de los cotejos más atractivos de la Jornada 6 de la Liga MX.

Por su parte, los dirigidos por Efraín Juárez reciben un día después en el Estadio Olímpico Universitario al Puebla.

EVG