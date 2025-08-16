Triplemanía XXXIII: El Hijo del Vikingo retiene el Megacampeonato con polémica tras recibir ayuda de AJ Styles

El Hijo del Vikingo ganó el evento estelar de la Triplemanía XXXIII.

Con polémica de por medio, El Hijo del Vikingo retuvo el Megacampeonato de AAA en la Triplemanía XXXIII, la primera desde que la WWE compró a la Tres Veces Estelar, en el evento que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México.

La victoria fue controvertida porque AJ Styles apareció en los últimos momentos del combate estelar para golpear a Dominik Mysterio y cambiar el curso de la lucha.

¡Hijo del Vikingo RETIENE SU MEGACAMPEONATO luego de la intervención de AJ Styles!



📺 Síguelo en nuestro canal de YouTube.#Triplemania Ciudad de México. pic.twitter.com/IFp3ZV4Zt5 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 17, 2025

Las otras víctimas del Hijo del Vikingo en la lucha estelar de la Triplemanía XXXIII fueron Dragon Lee y El Grande Americano.

The Phenomenal aplicó el Styles Clash para dejar tendido a Dominik Mysterio, quien inmediatamente después recibió una plancha del Hijo del Vikingo, quien así retuvo el Megacampeonato de AAA.

Pagano y Psycho Clown son nuevos campeones de pareja de AAA

Psycho Clown y Pagano se convirtieron en los nuevos campeones de pareja de AAA al imponerse a Los Garza en la Triplemanía XXXIII.

El combate en la Arena CDMX estuvo lleno de emociones entre estas dos parejas y fue una lucha sin reglas. Pagano y Psycho Clown, y Ángel Garza y Berto, sacaron cualquier tipo de artefacto para golpear a sus rivales y dejarlos en la lona para poder conseguir la victoria.

Para llevarse el campeonato, los gladiadores de la Triple A subieron a Berto a la tercera cuerda, le amarraron un alambre de púas. Psycho Clown lo abrazó, se lanzó con él hacia la lona y logró llegar a la cuenta de tres para vencer a los luchadores regiomontanos en el tercer evento de Triplemanía XXXIII.

Psycho Clown intentó hace unas semanas quitarle este título a Los Garza, pero con otro compañero; en esa ocasión fue junto a Mr. Iguana y los dos realizaron su debut en la WWE en una de las ediciones de SmackDown.

EVG