¡Sorpresa! Xolos pone fin al inicio perfecto del Pachuca y le quita lo invicto en el Apertura 2025

Xolos terminó con el invicto de Pachuca en el Apertura 2025.

Los Xolos de Tijuana dieron la campana en la Jornada 5 del Apertura 2025 al imponerse 2-0 al Pachuca, con lo que impidieron que los Tuzos arrancaran un torneo de Liga MX por primera vez con cinco juegos ganados.

El seleccionado nacional Gilberto Mora, además de Kevin Castañeda, fueron los autores de los goles con los que los fronterizos consiguieron los tres puntos en disputa en el juego desarrollado en el Estadio Hidalgo.

Y ahora, les compartimos el primer tanto del xolaje, cortesía de Gil Mora. ¿O el 'Joven Maravilla'?, como lo nombraron en la transmisión. 🔥



Así fue el primero de @Xolos ante #Tuzos. 📹#J5 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/4Xl7nDqkZv — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 17, 2025

Xolos terminó el cotejo ante Pachuca con 10 elementos tras la expulsión de Domingo Felipe Blanco al minuto 63.

Sin embargo, dicha situación no afectó a los dirigidos por Sebastián Abreu, que llegaron a ocho unidades tal obtener su segundo triunfo en el Apertura 2025.

Pachuca buscará revancha en la Leagues Cup

El Pachuca no tiene tiempo para lamentos, pues a mitad de semana regresa a las canchas para jugar los cuartos de final de la Leagues Cup.

Los dirigidos por Jaime Lozano enfrentan al LA Galaxy en el último de los cuartos de final del torneo binacional.

El cotejo entre Pachuca y el club de la MLS tendrá como sede el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

¿Contra quién es el próximo juego del Pachuca en la Liga MX?

Después de enfrentar al LA Galaxy por su pase a las semifinales de la Leagues Cup, el Pachuca volverá a las canchas de México para la Jornada 6 de la Liga MX.

Los Tuzos se miden ante el León en la cancha de La Fiera el sábado 23 de agosto en busca de volver a la senda del triunfo.

El Pachuca disputa su primer torneo de la Liga MX bajo las órdenes de Jaime Lozano, quien fue el elegido para sustituir al uruguayo Guillermo Almada.

EVG