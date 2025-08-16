Pagano y Psycho Clown vencen a Los Garza en Triplemanía XXXIII y son los nuevos campeones en parejas de la AAA

Pagano y Psycho Clown son los nuevos campeones en parejas de la Triple A.

Continúa la actividad en la edición 33 de Triplemanía y la tercera lucha fue la de Pagano y Psycho Clown contra Los Garza, en busca de quitarles a los regiomontanos los cinturones del Campeonato en Parejas de la Triple A.

El combate estuvo lleno de emociones entre estas dos parejas y fue una lucha sin reglas. Pagano y Psycho Clown y Ángel Garza y Berto sacaron cualquier tipo de artefacto para golpear a sus rivales y dejarlos en la lona para poder llevarse la victoria.

Para llevarse el campeonato, los gladiadores de la Triple A subieron a Berto a la tercera cuerda, le amarraron un alambre de púas, Psycho Clown lo abrazó, se lanzó con él hacia la lona y logró llegar a la cuenta de tres para vencer a los luchadores regiomontanos en el tercer evento de Triplemanía XXXIII.