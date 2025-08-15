Pachuca por primera vez inicia con 4 triunfos

Jugadores del Pachuca celebran uno de sus goles el fin de semana

El mal desempeño que tuvo en el Mundial de Clubes pronosticaba lo peor para el Pachuca. Sin embargo, los Tuzos están a las puertas de arrancar un torneo de la Liga MX por primera vez con cinco victorias consecutivas, lo que conseguirían si este sábado vencen como locales a Tijuana en la Jornada 5 del Apertura 2025.

Monterrey, Pumas, Mazatlán y Atlas fueron las víctimas del equipo dirigido por Jaime Lozano en las pasadas cuatro fechas del campeonato, mismo que encabezan con una cosecha perfecta de 12 unidades, tres más que el campeón Toluca, que ya perdió un juego.

Xolos no parece ser el club que termine con el paso del Pachuca, pues los dirigidos por el uruguayo Sebastián Abreu solamente suman un triunfo en el certamen.

El Dato: Xolos se impuso 3-2 a Pachuca en el Estadio Caliente el 15 de octubre del 2011 en el primer partido entre ambos, en la Jornada 13 del Torneo Apertura de aquel año.

Jaime Lozano dirige su primer torneo al frente de los hidalguenses luego de que el uruguayo Guillermo Almada renunció al timón poco antes del Mundial de Clubes. Los Tuzos presumen también de ser la mejor defensiva con solamente dos goles recibidos, ambos de Pumas en la segunda jornada del torneo.

Con 10 goles a favor, los de la Bella Airosa se ubican como la mejor ofensiva solamente superada por las de Tigres y Toluca, que comparten el primer puesto con 12 anotaciones cada uno.

La estadística está completamente del lado del Pachuca para el juego contra Xolos, pues el equipo fronterizo nunca ha derrotado a los Tuzos en la cancha del Estadio Hidalgo, donde el saldo es de 12 triunfos para los de casa y cuatro empates.

29 goles hizo Pachuca en la fase regular del Clausura 2025

Es la segunda ocasión en el año que hidalguenses y tijuanenses se ven las caras en la cancha del Estadio Hidalgo, donde el pasado 16 de marzo los Tuzos se impusieron 4-1 en la decimosegunda fecha del Clausura 2025.

La actividad de la quinta jornada del Apertura 2025 comienza la noche de este viernes con la visita del Atlético de San Luis a la cancha del Puebla en un duelo de desesperados, pues los potosinos son decimocuartos y los Camoteros decimosextos, ambos con tres puntos.

Para el sábado, además del cotejo entre Pachuca y Tijuana, el América visita a Tigres en uno de los duelos más atractivos y en el que ambos exponen su calidad de invictos. Los de la UANL solamente ganaron uno de sus más recientes cotejos contra las Águilas, pero fue justamente el último que se llevó a cabo en el Volcán, sede del cotejo de este sábado, con el 1-0 conseguido en el Apertura 2024.

Cruz Azul, otro de los clubes que no conoce la derrota en la campaña, recibe en Ciudad Universitaria a Santos Laguna, que viene de derrotar a las Chivas, que, por su parte, es local ante los Bravos, una de las dos escuadras que no conoce la victoria en el torneo.

La actividad del sábado concluirá en el Estadio Nemesio Díez, donde el campeón Toluca recibe a los Pumas, que intentarán ganar su segundo partido del Apertura 2025, donde solamente han derrotado al sotanero Querétaro.

Los auriazules tienen dos años sin vencer a los Diablos Rojos, pues no lo consiguen desde el 16 de abril del 2023, cuando se impusieron 3-1 en la Jornada 15 del Torneo Clausura de aquel año en un duelo que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria.

La actividad de la quinta fecha del campeonato termina el domingo con dos encuentros. Diego Cocca comienza su segunda etapa como entrenador del Atlas en la visita de los rojinegros a Querétaro.

Más tarde, el Monterrey será local en la cancha del BBVA ante el Mazatlán, que se ubica en zona de play-in al ocupar la novena posición de la clasificación con una cosecha de cuatro puntos.