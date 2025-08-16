México va a la final de Flag Football y peleará el oro en los World Games Chengdu 2025

México va a la final de Flag Football en los World Games Chengdu 2025

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football peleará por la medalla de oro en los World Games Chengdu 2025 (Juegos Mundiales) y lo hará ante Estados Unidos, con lo que la final soñada de los aficionados se cumplió.

México cumplió con las expectativas y aseguró una medalla para el país, pero sin duda buscarán terminar en lo más alto del podio. La selección azteca se coló al duelo por el oro tras vencer en semifinales a Canadá.

El juego entre la Selección Mexicana Femenil de Flag Football se mide a su similar de Estados Unidos en la final este 16 de agosto a las 22:50 horas, tiempo del centro de México. Será un duelo entre dos de los mejores exponentes de la especialidad.

¡Por la gloria! 🇲🇽 La selección femenil de flag football disputará hoy (23:00 horas) la medalla de oro 🥇 ante Estados Unidos en @theworldgames Chengdú 2025. 🏈



¡Apóyalas! 🙌 pic.twitter.com/aDqJq8eFMj — CONADE (@conadeoficial) August 16, 2025

El camino de México a la final de Flag Football

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football empezó su camino en la primera ronda demostrando que son una de las mejores escuadras que hay en el mundo, pues avanzaron con autoridad.

Su primer juego fue victoria ante Japón, para después superar nada menos que a Gran Bretaña, que llegaba como campeonas europeas, pero poco pudieron hacer para detener la ofensiva azteca.

El conjunto tricolor se enfrentó en cuartos de final a China, que no metió ni las manos, pues se fueron a casa derrotadas con un aplastante 40-0, resultado que ya ponía a México como una de las favoritas.

