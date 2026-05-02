Andrea Kimi Antonelli gana la pole y saldrá primero en el Gran Premio de Miami de F1; Checo no pasa de Q1

Andrea Kimi Antonelli gana la pole PARA EL Gran Premio de Miami de F1

El piloto italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, de 18 años, logró su tercera pole de su carrera y saldrá primero en el Gran Premio de Miami de F1. Max Verstappen saldrá en la segunda plaza y Charles Leclerc en la tercera posición.

En el cierre de la qualy la primera posición fue cambiando de posición. Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren alternaron por momentos la pole. No fue hasta una vuelta decisiva en donde el joven italiano se quedó con la cima.

De nueva cuenta el mexicano Checo Pérez sufrió en la qualy. El carro de Cadillac no pudo tener buen ritmo y quedó eliminado en la primera sesión.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Barcelona derrota al Osasuna de visita y acaricia el título de LaLiga de España

CHEQUERED FLAG 🏁



Kimi Antonelli secures Pole Position in Miami! 😮‍💨



1. Antonelli

2. Verstappen

3. Leclerc

4. Norris

5. Russell#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7gZsEueYtQ — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

F1 regresa a con el GP de Miami y con mejoras en lo carros

La Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Miami luego de una pausa de cinco semanas, después de que se cancelaran un par de carreras en Oriente Medio debido a la guerra que Estados Unidos inició en Irán.

El receso permitió que los 11 equipos del paddock evaluaran su temporada tras tres carreras y actualizaran sus autos de cara a la carrera del domingo. Esa es otra incertidumbre que el pelotón intenta gestionar.

“Va a ser bastante inusual ver tantas mejoras en tantos equipos diferentes”, señaló Charles Leclerc. “Estoy bastante seguro de que la mayoría traerá aquí autos más o menos nuevos. Que eso cambie de manera significativa el orden que hemos visto desde el inicio del año, lo dudo”.

El piloto de Ferrari cree que Mercedes seguirá teniendo el control de inicios de temporada sobre el resto del grupo. George Russell y Kimi Antonelli se combinaron para ganar las tres primeras carreras de la temporada y Antonelli es el actual líder de puntos.

“Creo que el paquete marcará una diferencia en eso, ojalá para nosotros sea mejor, pero a la hora de ir a alcanzar a Mercedes, creo que están, estaban demasiado por delante como para que podamos alcanzarlos solo con lo que estamos trayendo aquí”, expresó Leclerc.

aar