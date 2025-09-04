Philadelphia Eagles vence a Dallas Cowboys con una tormenta eléctrica incluida en el partido

Inició la temporada más esperada por los aficionados de los emparrillados. Después de siete meses de espera volvió la NFL con el partido entre los actuales campeones de la liga, Philadelphia Eagles, y uno de sus rivales divisionales, Dallas Cowboys.

El cero en el tablero no tardó en romperse, pero tampoco pasó mucho tiempo en el encuentro para ver al primer jugador lesionado de la temporada, pues el dorsal ‘43′ del conjunto local, Ben VanSumeren, salió en el carrito de las desgracias en el primer cuarto del compromiso.

El conjunto dirigido por Brian Schottenheimer aprovechó su primera oportunidad a la ofensiva para abrir el marcador y, con un pase de Dak Prescott para CeeDee Lamb, fue la manera para acercarse a la zona de anotación, y en la siguiente jugada, Javonte Williams entró por tierra a la end zone.

Ahora era turno de los locales y no se quedaron atrás, pues con seis minutos por jugarse en el reloj lograron llegar hasta la última yarda para lograr su primer touchdown de la temporada en los pies de Jalen Hurts, quien estuvo saliendo de la bolsa de protección en diferentes ocasiones para lograr el primero y diez en el encuentro.

El segundo cuarto fue el más productivo para ambos equipos, pues los mejores del lado de Philadelphia aparecieron, pero Prescott y compañía no se quedarían atrás. Los primeros en anotar fueron los Cowboys, otra vez con Williams llegando a zona de anotación.

Para el empate en el marcador, volvió a hacerse presente Jalen Hurts, para sumar su segunda anotación de la temporada, mientras que el tercer touchdown de Philadelphia fue gracias a Saquon Barkley, el corredor que consiguió 2000 yardas en la campaña pasada. La primera parte fue para los Eagles con un marcador de 21-20.

Jalen Hurts ices the game with his legs



DALvsPHI on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/GFrVVW7dOt — NFL (@NFL) September 5, 2025

A falta de cuatro minutos en el reloj para que terminara el tercer cuarto del encuentro, se hizo presente una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Lincoln Financial Field, la cual retrasó el compromiso entre Eagles y Cowboys casi una hora.

A las 21:30 horas, tiempo del centro de México, los protagonistas regresaron al emparrillado para completar el partido de la primera semana de la Temporada 2025 de la NFL, pero en la segunda parte las anotaciones fueron escasas; lo único que ocurrió fue un gol de campo por parte de Jake Elliot para darle otras tres unidades a los locales.

El cronómetro llegó a cero y Philadelphia se llevó su primera victoria de la temporada, mientras que Dallas inicia con el pie izquierdo la nueva campaña. El siguiente encuentro de los Eagles será ante los Chiefs y los Cowboys se enfrentarán a los Giants.

DCO