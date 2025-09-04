Jalen Carter escupe en la cara de Dak Prescott y se va expulsado en la primer jugada del partido (VIDEO)

Terrible momento se vivió en el inicio del primer partido de la nueva temporada de la NFL, pues Jalen Carter se fue expulsado del encuentro cuando solo habían transcurrido cuatro segundos en el reloj, por escupirle en la cara a Dak Prescott.

El partido entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys inició de una forma atípica, pues una de sus jóvenes estrellas que apenas inicia su carrera en la National Football League perdió la cabeza y terminó lanzando un escupitajo al mariscal de campo del equipo rival.

Los árbitros no lo pensaron dos veces y mandaron a los vestidores a Carter, quien se perdió todo el partido inaugural de la NFL, además de perderse una oportunidad de oro con su nuevo equipo en un juego divisional ante los Vaqueros de Dallas.

Here is Jalen Carter spitting on Dak Prescott: pic.twitter.com/4F5BjEDLHf — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 5, 2025



