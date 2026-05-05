Atléti, por primer triunfo del torneo en Inglaterra

Álvarez pelea el balón con futbolistas de los Gunners la semana pasada.

El técnico Diego Simeone lleva al Atlético al norte de Londres para un tercer partido esta temporada. El Atléti perdió ante Arsenal 4-0 en un encuentro de la fase de liga en octubre y sobrevivió a una derrota 3-2 ante Tottenham en el partido de vuelta de los octavos de final, que fácilmente pudo haber sido por una diferencia mayor. Los colchoneros también comenzaron esta campaña de la Champions en Inglaterra y perdieron 3-2 ante Liverpool.

A lo largo de la Temporada 2025-2026 el cuadro del Cholo visitó en tres oportunidades Inglaterra, pero no ha podido sacar una sola victoria, pues ante el Tottenham en los octavos logró ganar, pero ese resultado lo obtuvo en su casa, en el Metropolitano de Madrid.

También en la capital ibérica consiguió una igualada ante el Arsenal en el duelo de ida de las semifinales, por lo que tendrá una tarea complicado hoy en Londres si desea avanzar a la final.

El Dato: El Arsenal sólo ha perdido uno de sus últimos 15 partidos de la UEFA en casa contra clubes españoles. Ha ganado sus últimos tres sin encajar goles en el encuentro.

“Por más que le demos vueltas los entrenadores, el futbol pasa por los jugadores. Podemos gestionar sus emociones, la experiencia y el tiempo te da más calma, que no pasividad, y la paz para afrontar estos partidos”, dijo Simeone en conferencia de prensa previo al encuentro.

Ninguno de los dos equipos (Atlético o Arsenal) ha sido campeón de Europa. Han pasado 10 años desde que el rojiblanco jugó la última de sus tres finales, perdiendo ante Real Madrid y dos décadas desde que los Gunners perdieron su única final, contra el Barcelona. Pero este año todo pinta distinto para ambos.

“No creo que los aficionados del Arsenal necesiten un mensaje. Les diría que vivamos esto juntos y hagamos que suceda lo mejor. Nuestra historia nos dice que el nivel de cada equipo y de la competición se muestra cada día. Estamos donde tenemos que estar”, comentó Mikel Arteta timonel del cuadro inglés.

Hace un año, un emocionante duelo entre el Inter de Milán y el Barcelona fue ampliamente elogiado, como lo ha sido el inicio de PSG-Bayern. Un 3-3 en la ida en Cataluña fue apenas un aperitivo para la locura en la casa de los italiano, que ganaron 4-3 en tiempo extra en San Siro.

En 2022, el Real Madrid remontó milagrosamente en el tiempo añadido del partido de vuelta para negarle la victoria al Manchester City. Los merengues ganaron 3-1. La ida, un duelo descontrolado, terminó 4-3 a favor del City en Manchester.

Una fase de eliminación directa de época en 2019 quedó coronada por remontadas asombrosas en noches consecutivas en los partidos de vuelta de semifinales: Liverpool contra Barcelona y Tottenham en el campo de Ajax.

11 de 15 eliminatorias a doble juego ha ganado el Atlético

Quizá han pasado ocho años desde una final realmente atractiva, de ida y vuelta, cuando los goles del suplente Gareth Bale (el primero, una icónica chilena) sentenciaron la victoria 3-1 del Madrid sobre Liverpool en Kiev.

El PSG brilló en la final pasada, pero la paliza 5-0 al Inter no fue competitiva.

Llegó la hora de la segunda parte: Paris Saint-Germain y Bayern Múnich.

Dos equipos que protagonizaron el épico 5-4 la semana pasada ocuparán el centro del escenario mañana para el segundo acto de su semifinal de Champions.

El partido de vuelta en Múnich quizás no podrá alcanzar el mismo nivel de dramatismo vivido en París, donde la vocación ofensiva desbordó a sus defensas.

Aun así, los técnicos Luis Enrique y Vincent Kompany apuntarán a lo alto.

Kompany dijo en París, cuando le preguntaron cuál era su principal mensaje para los jugadores del Bayern de cara al decisivo partido de vuelta: “Más, mucho más”.