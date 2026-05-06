Amaury Vergara, dueño de Chivas, pide de inmediato que sus futbolistas seleccionados por Aguirre regresen al club

La decisión de prestar a Jesús Gallardo y Alexis Vega al Toluca y dejar la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial de futbol le va a salir muy cara a Javier Aguirre y a la Federación Mexicana de futbol (FMF).

A través de sus redes sociales, Amaury Vergara, dueño de Chivas, solicitó a la Dirección Deportiva del Rebaño que todos sus futbolistas se concentren con el equipo de cara a los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, se puede leer en el mensaje del propietario.

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Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

¿Todos los equipos querrán a sus seleccionados?

Sin saber qué sucederá con los futbolistas, los clubes y Javier Aguirre, los especialistas declaran que fue un error de la FMF prestar a Vega y Gallardo para el duelo de la Concacaf Champions Cup entre el Toluca y el LAFC.

Así como Chivas quiere a sus jugadores porque no hay quien los supla y son vitales para buscar el pase a la siguiente ronda, el América puede hacer lo mismo. Las Águilas, más que nunca, necesitan a Israel Reyes. El defensa podría reforzar a los de Coapa después de las lesiones de Borja y Cáceres en el duelo de ida ante los Pumas.

Los universitarios querrían a Guillermo Martínez de vuelta, ya que es un delantero de toda la confianza de Efraín Juárez, y Cruz Azul no cuenta con Erik Lira, uno de los mejores mediocampistas defensivos que existen actualmente en la Liga MX.