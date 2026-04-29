Chicharito Hernández y el video en el que resuelve la gran duda de su carrera; “ni madres”

Chicharito Hernández entra de cambio en el Chivas vs Cruz Azul, Jornada 7 del Ap 2025 de la Liga MX

Javier Chicharito Hernández, quien se encuentra sin equipo luego de dejar a las Chivas, despejó las dudas en torno a su futuro en el futbol profesional. El delantero publicó un video en redes sociales en donde dejó claro que no piensa en el retiro.

El delantero compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde al final asegura: “Ni madres que me voy a retirar. Nos vemos pronto”.

Así es el mensaje completo del Chicharito

El video de Hernández empieza con él en la playa. “Creo que llegó el momento para anunciar que me voy a retirar. A ver qué estarán diciendo las redes de mí”, es lo primero que dice.

Acto seguido Chicharito se pone a ver algunos de los mejores momentos de su carrera con Chivas, Real Madrid, Manchester United y la Selección Mexicana. El edit tiene de fondo la canción “Me rehúso”, de Danny Ocean.

Cuando el Chicharito termina de ver ese video es que dice: “Ni madres que me voy a retirar. Nos vemos pronto”.

El 11 de diciembre de 2025 Javier Hernández quedó desvinculado del Club Guadalajara. Su segunda etapa como delantero rojiblanco quedó marcada por la falta de gol, apatía en el terreno de juego y un penalti fallado ante Cruz Azul en cuartos de final de la Liga MX.

Hernández vivió cuatro torneos con el Rebaño, pero su segunda parte no salió como él, la directiva y la afición esperaban, pues las lesiones le impidieron tener continuidad y cuando tuvo actividad no estuvo a la altura de las expectativas.

Chicharito suena para el Atlante

Parece que la carrera del Chicharito Hernández aún no ha llegado a su fin a pesar de que lleva un torneo fuera del máximo circuito del futbol mexicano, pero todo indica que el delantero azteca volverá a la Liga MX para jugar con el Atlante en su regreso a Primera División.

Con información de AS México, Chicharito Hernández es una de las opciones de la directiva del Atlante para reforzar la escuadra de los Potros de Hierro de cara al Apertura 2026. La misma fuente informa que hay un 50 por ciento de posibilidad de que este movimiento se haga realidad.

Este fichaje estaría vinculado con la llegada de Miguel Herrera a la escuadra azulgrana como nuevo estratega para el regreso del equipo a la Primera División de México, además de que el ‘Piojo’ ya conoce al delantero jalisciense después de dirigirlo en el Mundial de Brasil 2014.

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